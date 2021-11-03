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中國商務部：RCEP將於2022年1月1日生效

記者陳政錄／即時報導
中國商務部表示已接到通知，RCEP將於2022年1月1日在已批准的會員國內生效。（新華社）
中國商務部表示已接到通知，RCEP將於2022年1月1日在已批准的會員國內生效。（新華社）

在紐西蘭、澳大利亞近日相繼批准「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」後，中國商務部3日晚間宣布，已收到RCEP保管機構東協秘書處通知，根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日，對已批准的汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南6個東協成員國和中國、日本、紐西蘭、澳大利亞4國，總共10國開始生效。

中國商務部表示，11月2日，RCEP保管機構東協秘書處發布通知，上述10國已向東協秘書長正式提交核准書，達到協定的生效門檻。

RCEP於2012年由東協10國發起，邀請澳大利亞、中國、印度、日本、南韓、紐西蘭6個對話夥伴國參加，2019年印度退出後，剩餘15國推動結束全部文本談判，以及所有實質上的市場准入談判，並於2020年11月正式簽署協定。RCEP成員國總人口達22.7億，GDP規模26兆美元，出口總額達5.2兆美元，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

根據協定，RCEP在6個東協成員國和3個非東協成員國批准後，可在已批准的國家間互相生效。中國方面，已於今年3月22日，成為率先批准該協定的成員國。

對於RCEP即將生效，中國外交部發言人汪文斌在3日下午表示，在當前形勢下，中方願與各方共同努力，推動RCEP早日生效實施，盡快釋放紅利，促進區域經濟一體化和長期繁榮穩定。

RCEP 中國 商務部

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