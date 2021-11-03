北京增5本土「累計39人染疫」 減辦婚宴等聚集性活動

近期本土新冠肺炎疫情在中國多個省市復燃。新華社

中國 此輪本土疫情 持續延燒，首都北京 市也成為重災區。據北京市疾控3日下午通報，11月2日12時至11月3日14時，全市新增5例本土新冠肺炎確診病例，另此輪疫情以來，已累計造成北京有39人染疫。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，Delta變異株傳染性強，且本輪疫情傳播途徑主要以家庭接觸傳播為主，其次為棋牌聚集傳播，兩種途徑約佔70%，目前已有多個家庭共同居住人員全部感染。

她強調，當前，全市疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，疫情防控正處在關鍵時刻，要繼續保持高度警覺，全力以赴防止發生新的聚集性疫情，防止發生社區傳播。對於北京已有多個封控社區陸續解封，龐星火表示要繼續堅持防控意識。

為防止疫情擴散，中國23個地區、123個車站至北京地區的車票已暫停發售，另中國鐵路北京局集團鐵路部門要求對進京旅客查驗北京健康寶，對黃碼、紅碼旅客拒絕進站乘車，並在保證各主要方向旅客出行基本需求的情況下，減少進京旅客列車開行數量。

與此同時，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，要堅持「非必要、不舉辦」原則，減少婚宴、會展、論壇、商演等聚集性活動，大型遊樂場所要加強防控管理，嚴格各項防控措施。