女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 文章被秒刪

中國女子職業網球名將彭帥。(Getty Images)

中國 女子職業網球名將彭帥 2日深夜在微博發文，自爆曾與相差40歲的中國前副總理張高麗交往及有性關係，文章一出，彭帥微博旋即遭到關閉，相關文章被刪光，甚至過去百度上網友詢問彭帥感情及家庭狀況的發文皆已移除。

35歲的彭帥是湖南人，單打成績最高曾為世界排名第14，在美國網球公開賽曾闖入4強。她曾與台灣選手謝淑薇搭檔，在2013年溫布頓網球賽及2014年法國網球公開賽奪下女雙冠軍，兩人也曾登上雙打世界第一寶座。

不過，2018年彭帥與謝淑薇拆夥，從12歲就認識的兩人，近20年的友情也畫上句點。

75歲的張高麗曾為中國共產黨主要領導人之一，曾任中共18屆中央政治局常委、前國務院副總理、黨組副書記、三峽工程建設委員會、南水北調工程建設委員會主任，1984年任中國石化總公司茂名石油工業公司經理；在2018年卸下國務院副總理職務，由時任中共上海市委書記的韓正接任。

張高麗的妻子康潔，是他在茂名石油公司的同事。一般咸認張高麗是江澤民派系人馬。

彭帥遭刪除的微博全文：

我知道說不清楚，說了也沒有用，但還是想說出來，我是多麼的虛偽不堪，我承認我不是一個好女孩，很壞很壞的女孩，大概三年前張高麗副總理你退休了，找天津網球中心的劉大夫再聯繫到我，約我打球，在北京 的康銘大廈。上午打完球，你和妻子康潔一起帶我去了你們家。然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係。那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意。七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我。原本埋藏了一切在心裡，既然你根本不打算負責，為何還要回來找我，帶我去你家逼我和你發生關係？是我沒有證據，也根本不可能留下證據。後來你一直否認，可確是你先喜歡的我，否則我也不可能接觸的到你。

那天下午我原本沒有同意一直哭，晚飯是和你還有康潔阿姨一起吃的，你說宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有，還說了很多很多，就是讓我放下思想包袱。晚飯後我也並不願意，你說恨我！又說你這七年從未忘記過我，會對我好等等......我又怕又慌帶著七年前對你的情感同意了......是的就是我們發生性關係了。感情這東西很複雜，說不清，從那日後我再次打開了對你的愛，後來與你相處的日子裡，單從你人相處你是一個很好很好的人，對我也挺好，我們從近代歷史聊到遠古時代，你同我講萬物的知識再談到經濟哲學，聊不完的話題。一起下棋，唱歌，打乒乓球，桌球，包括網球我們永遠可以打得不亦樂乎，性格是那麼的合得來好像一切都很搭。

自小離家早，內心極度缺愛，面對發生這一切，我從不認為我一個好女孩，我恨我自己，恨我為什麼要來到這個世界，經歷這一劫。你同我說你愛我，很愛很愛，來生希望在你二十歲我十八歲時我們就遇見。你說你很孤獨，一個人很可憐，我們有聊不完的天，講不完的話，你說你這個位置沒有辦法離婚，如果你在山東時認識，還可以離婚，可是現在沒有辦法。我想過默默無聞就這樣陪著你，開始還好，可是日子久了慢慢的變了，太多的不公與侮辱。每次你讓我去，背著你你妻子對我說過多少難聽侮辱的話，各種冷嘲熱諷。我說喜歡吃鴨舌，康潔阿姨會衝著我說～咿真噁心。冬天北京霧霾我說有時候空氣不太好，康潔阿姨會對我說，那是你們郊區，我們這兒沒感覺。等等諸如類似的話說了很多很多，你在時候她不這樣說，好像和我們一樣，兩個人相處時是一個樣，有旁人時你對我又是一個樣。

我同你說過，這些話聽多了心裡特別難受委屈，從認識你第一天到現在沒用過你一分錢，更沒通過你謀取過任何利益或者好處，可名分這東西真重要。這一切我活該，自取其辱。從頭到尾你都是一直讓我保密和你的一切關係，更不可以告訴我媽和你有男女關係，因為每次都是她送我去西什庫教堂那兒，然後換你家的車才能進院裡。她一直以為我是去打麻將打牌，去你家玩。我們在彼此的生活中都是真實生活中的一個透明人，你的妻子好像甄環傳的皇后一樣，而我無法形容自己多麼的不堪，很多時候我覺得我自己還是一個人嗎？我覺得自己是一個行屍走肉，裝，每一天都在裝，哪個我才是真的我？我不該來到這個世界，可又沒有勇氣去死。我好想可以活的簡單點，可事與願違。

30號那天晚上爭議很大，你說2號下午再去你們家我們慢慢談，今天中午打電話來說有事再聯繫，推託一切，藉口說改天再聯繫......，就這樣和七年前一樣＂消失了＂，玩玩想不要就不要了。你說我們之間沒有任何交易，是，我們之間的感情和錢、權力沒有任何關係，可這三年的感情我無處安放，難以面對。你總怕我帶什麼錄音器，留下證據什麼的。是的，除我以外我沒留下證據證明，沒有錄音、沒有錄像、只有被扭曲的我的真實經歷。

我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不怕。但即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實。以你的智商謀略你一定否認或者可以反扣給我，你可以如此玩世不恭。你總說希望你母親在天可以保佑你，我是一個壞女孩不配為人母，你為人父也有兒有女，我問過你就算是你的養女你會逼她這麼做嗎？你今生做的這一切日後心安理得的去面對你的母親嗎？我們都很道貌岸然......