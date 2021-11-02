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不堪監管打壓 中國「要塞英雄」熬3年宣布15日關伺服器

中央社北京2日綜合外電報導
熱門生存遊戲「要塞英雄」以測試為名在中國營運3年後，將於15日關閉伺服器。圖取自FortniteGame臉書
熱門生存遊戲「要塞英雄」以測試為名在中國營運3年後，將於15日關閉伺服器。圖取自FortniteGame臉書

北京政府近來嚴打遊戲產業，避免青少年沉迷「精神鴉片」。美國電子遊戲開發商Epic Games表示，熱門生存遊戲「要塞英雄」以測試為名在中國營運3年後，將於15日關閉伺服器。

為加強管控國內經濟，北京針對多個產業加強監管，科技公司可說首當其衝。

中國官員9月宣布，希望透過大幅削減未成年人玩網遊的時間，並要求玩家註冊時提供身份證，遏制國內未成年人沉迷遊戲的歪風。

這些舉措嚴重打擊遊戲公司在中國的盈利能力，相關企業的股價也隨之暴跌。

如今Epic決定退出中國市場，將於15日關閉在全球擁有逾3.5億玩家的熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite，中譯「堡壘之夜」）伺服器。

該公司發布聲明指出，「堡壘之夜中國Beta測試已經結束，我們將於近期關閉服務器。2021年11月15日上午11時，我們將關閉遊戲服務器，用戶將無法登入遊戲」。

中國版的「堡壘之夜」專為當地市場量身打造，因為過度暴力的遊戲內容會受到當局監管。

Epic是數周來第2家撤出中國市場的美國公司。此前微軟於10月宣布，關閉中國區版本的職場社群平台LinkedIn（領英）。

中國 美國 北京

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