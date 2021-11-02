中國海關：歐盟等32國不再給予普惠制關稅優惠

中國海關總署發布公告，從12月1日起，不再給予輸往歐盟及英國在內等32個國家的貨物簽發普惠制原產地證書。圖為福州市江陰港。（ 中新社）

中國 海關總署近日發布公告指出，由於歐盟 及英國在內等32個國家，已不再給予中國「普惠制」關稅 優惠，因此從12月1日起，不再給予輸往這些國家的貨物，簽發普惠制原產地證書。

根據公開資訊，目前仍保留給予中國普惠制的國家，只剩下挪威、澳洲與紐西蘭。

中國海關總署10月25日發布公告說明，根據「中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書簽證管理辦法」，不再對輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等，不再給予中國普惠制關稅優惠待遇國家的貨物，簽發普惠制原產地證書。

根據中國海關總署官網刊登的「政策解讀」，「普遍優惠制度」簡稱「普惠制」（GSP），是已開發國家（給惠國）對發展中國家及地區（受惠國）出口製成品和半製成品，給予普遍、非歧視、非互惠的關稅優惠制度。

從1978年實施以來，先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠，其中大多是中國的重要貿易伙伴，例如有歐盟成員國、英國、俄羅斯、加拿大、日本等。

文章中資料顯示，目前仍給予中國普惠制的國家包含挪威、澳洲與紐西蘭。

這篇政策解讀同時強調，隨著中國經濟的飛速發展和人民生活水準的不斷提高，根據世界銀行標準，中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體。因此，歐盟等多個國家在近幾年陸續宣佈取消給予中國普惠制待遇。

在給惠國通報取消給予普惠制待遇後，中國出口商品就不能憑藉普惠制原產地證書享受關稅優惠，海關的相關簽證措施也將隨之調整。