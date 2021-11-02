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攻台？中國澄清：人武部召回預備役退伍軍人短信是謠言

攻台？中國澄清：人武部召回預備役退伍軍人短信是謠言

特派記者賴錦宏／北京報導
紅星新聞指網路流傳「人武部召回預備役退伍軍人」的消息不實。（取自紅星新聞）
紅星新聞指網路流傳「人武部召回預備役退伍軍人」的消息不實。（取自紅星新聞）

中國2日許多網路平台流傳一則截圖，據稱是人民武裝部(簡稱「人武部)向預備役退伍軍人發送的短信，說「做好隨時召回準備」。中國官方紅星新聞在當地時間2日稍晚指此消息證實是「謠言」。

紅星新聞報導，經向有關部門核實，此訊息不實；並表示偽造軍隊機關部門向外發送通知的行為涉違紀違法。

中國網路今天出現一條短信截圖，在很多聊天群廣泛傳播，截圖顯示，內容為某人武部發送短信，稱接到（中國）國防部動員部文件，號召預備役與退伍軍人做好隨時召回準備：「某某市人民武裝部，各位預備役退伍軍人你們好。現在國防部動員部文件通知。傳達精神，台灣問題嚴峻，望各位能做好隨時招回準備，確保招之即來，來之能戰，戰之必勝！」

紅星新聞報導，以「鈞正平」署名的文章闢謠，指國防部動員部並未發布所謂通知，也未曾有任何地方人武部發送該內容短信，短信截圖完全為捏造。

據悉，「鈞正平」帳號並不是一個人，而是一個工作室，鈞正平三個字取名含義為「千鈞重任、正義擔當、平和理性」。 ，「鈞正平工作室」在2016年7月11日正式開通上線，代表的是整個中共中央軍委，鈞同軍、正同政、平同評，意思就是中央軍事政治評論；該微博是「解讀軍隊重大決策部署和政策制度的重要渠道，展示軍隊新成就新形象的重要窗口」。

中國 國防部 工作

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