中國商務部呼籲儲存物資引恐慌 官媒趕忙澄清非備戰

圖為解放軍東部戰區2日發布消息稱，東部戰區海軍航空兵某師近日開展大強度、跨晝夜、長航時預警訓練。（取自東部戰區微信公眾號）

中國商務部 1日晚間突然發文呼籲民眾，「儲存一定數量的生活必需品」，以滿足「突發情況的需要」，引發部分民眾恐慌。對此，中國官方媒體趕忙出面澄清不是在「抓緊備戰」，立場鷹派的環球時報總編輯胡錫進2日中午也發文稱，台海地區固然緊張，但他沒有看到局勢已「箭在弦上」、頃刻間就要激發的絕對緊迫。

商務部網站1日晚間發布「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」，這份通知內文還提到：「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。」消息傳出後，不少中國民眾紛紛詢問，「啥情況？」不少人甚至將此一訊息，與當前台海局勢日益緊張做連結。

中國經濟日報2日發文澄清，這段話引出中國網友各種猜測，引起熱切討論可以理解，但如果因此「過度腦補」，累積焦慮，完全沒有必要。

文章稱，商務部這項通知內文那句話，主要是針對新冠疫情防控，部分社區可能出現臨時封控，造成民眾生活不便。從長期看，也是倡導中國居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備。

對於商務部這則通知引發部分民眾恐慌，胡錫進2日中午在其個人微博發文表示，「不能不說，這是敏感時期輿論的『放大鏡效應』所致。」

胡錫進稱，「台美近期小動作不斷」，但他不相信，中國官方會在此時通過商務部的一個通知，對外釋放民間需要「抓緊備戰」的信號。在他看來，加強抵禦、緩衝季節性及災害造成供應緊張的常備能力，才是商務部這句話的本意。

文章指出，最近兩年，新冠疫情反覆出現，自然災害發生的頻率明顯上升，中國應對它們的主要力量靠政府和社會提供，家庭作為防禦單位相對較弱。「從長遠看，中國家庭增強自我防護能力也是有必要的。」

不過，胡錫進一方面呼籲中國民眾，「不要被輕易帶了節奏」，另一方面也再度對台灣 發出威嚇：「台海局勢出現前所未有的緊繃，民進黨當局如果一意孤行，戰爭就是懸在他們頭頂的達摩克里斯之劍」。

文章甚至稱，「（中國）懲罰台當局還有很多招沒使出來呢，比如軍機飛越台灣島，大陸宣布管轄台灣島之上和周圍空域，等等」；「別著急，大家慢慢觀看」。