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與經紀公司股權糾紛？網紅李子柒助理：顛倒黑白

中國新聞組／北京2日電
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒自從7月停止更新後，她與其經紀公司「杭州微念」的糾紛也搬上檯面。李子柒方面早前指控微念違反合約，已向法院提告；微念1日發表聲明回應稱，股權計畫與合作模式都是經過雙方溝通的；李子柒的助理則在同一天發微博，控訴微念「顛倒黑白」，刻意帶股權糾紛的風向，還嗆「打嘴仗沒意思，要打打官司！」

李子柒最後一支影片發布於7月14日，之後就沒有再更新，消失的三個月中她並沒有出來解釋停更的原因，也讓輿論和媒體議論紛紛，有關她與微念公司有股權糾紛、微念掌控分紅等傳言甚囂塵上。

不過，消失在公眾視野的李子柒，也不是完全沒有動靜。8月29日深夜，李子柒在綠洲發文：「被噁心到了，這麼快就按耐不住了麼。」並稱自己已經報警，曬出了在派出所的照片，還在評論區進一步回覆：「太可怕了！資本真是好手段！」之後雖然迅速刪除貼文，但已被很多觀眾發現。

9月13日，李子柒的助理曾社群平台上透露，李子柒正在處理公司與協力廠商間的問題。

網紅李子柒。（微博片）
網紅李子柒。（微博片）

10月25日，李子柒所擁有的四川子柒文化傳播有限公司提告微念，消息曝光後，關於雙方的股權糾紛傳言紛紛出籠。股東信息顯示，子柒文化由微念和李佳佳（李子柒本名）分別持股51%、49%，法人是李子柒；李子柒在杭州微念的持股則為0。

對於外界的諸多揣測與報導，微念公司到了11月1日才對外發聲明表示，從未想過、從未控制過任何李子柒相關平台帳號，公司早在一年多前就提出李佳佳的股權計畫和合作模式方向，並在股東同意下籤署了相關股份安排、合作費用的協議方案，曾多次與李佳佳女士就股權等權益事項展開溝通，但未有實質性進展。

微念還在聲明中稱，李子柒是「李子柒IP」的共同運營者。有網民議論，這等於是在否定李子柒是內容創作者的事實。

當晚，李子柒的助理在微博上發文，雖沒點名微念，但表示「是誰一直在帶股權糾紛的輿論節奏？」「連合同都沒跟投資人、股東如實披露的公司，誰敢要它的股份？小姐姐又沒瘋！」「打嘴仗沒意思，要打打官司！」

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