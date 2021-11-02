啥情況？中國官方鼓勵民眾囤生活必需品 因應突發情況

中國商務部突然發文呼籲民眾儲存一定數量的生活必需品，引發關注。（取材自北京日報）

中國商務部 1日晚間發布「關於做好今冬明春蔬菜 等生活必需品市場保供穩價工作的通知」，當中提及「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」。消息傳出後引發民眾關注，紛紛詢問：「啥情況？」

據悉，商務部突然發布這項通知，因與近期多地蔬菜等民生物資價格出現明顯上漲有關。 央視財經微信公眾號報導，10月北京蔬菜價格月比漲幅高達50%左右。農業農村部的監測數據也顯示，10月以來，全中國蔬菜價格月比漲幅達到16%。

報導稱，10月份，農業農村部監測的28種蔬菜全國平均批發價每公斤人民幣5.23元（約0.8美元），月比上漲16%，年比上漲12.5%。和往年10月中國秋季蔬菜會出現季節性下行的行情不同，今年10月份菜價罕見出現「逆季節上行」。

農業農村部農產品市場分析預警團隊蔬菜首席分析師張晶表示，主要原因就是前期天氣災害導致中國北方產區蔬菜「斷茬」，造成市場供給階段性趨緊。與此同時，跨區調運的增加和農資價格上漲，也在一定程度上助推了菜價上漲。

張晶指出，今年9月下旬以來，北京、遼寧、內蒙古、山東、河北等北方蔬菜產區大範圍、長時間降雨，一些地區降雨量達到歷年同期的極值，導致秋季蔬菜受淹現象普遍。

商務部1日晚間發布的前述這份通知要求各地商務主管部門，「要進一步提高政治站位」，緊緊圍繞「保供穩價」工作目標，根據形勢及時開展跨區域調運，同時每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，「及時預測，及早預警」。

通知還要求，各地應支持鼓勵大型農產品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議；耐儲蔬菜要提前採購，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間的梯次輪換和銜接供應，同時健全完備本地肉類儲備規模及管理制度。

商務部在這份通知中還鼓勵家庭，根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。