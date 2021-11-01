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考量生命安全 北京14人宣布停止參選人大代表

中央社台北1日電

距離北京市區級人大代表選舉還有4天，包含「709案」家屬在內的14名獨立參選者今天發布聯合聲明，為了人身自由和生命安全，宣布停止參選行動。

參選者之一、709被捕維權律師李和平的妻子王峭嶺今天在社群平台推特（Twitter）上發布這項聲明。

聲明中說，他們自10月15日表明參選後，其中10名獨立候選人被警察「死看死守」：有的被帶到派出所「喝茶」，有的不讓離開居住的社區，有的深夜從家裡帶走「被旅遊」，有的遭到鄉政府強拆威脅等，這10人只能被迫取消選舉宣傳活動。

儘管有多年的維權抗爭經驗，但聲明說，這次參選讓他們感到恐懼，在恐懼和壓力之下，「為了我們14人的人身自由和生命安全，我們宣布停止獨立候選人的參選行動」。

中共總書記習近平10月中旬曾在中央人大工作會議上強調中國是「全過程民主」。

有網友在王峭嶺的推特貼文下留言說：「你們用自己的親身經歷證明他們剛剛標榜的所謂『全過程民主』就是垃圾，不過他們還會繼續舔著臉撒謊，但是你們的行動會讓更多百姓看清他們的真面目」、「你們的行動讓全世界看到了皇帝的新裝」，還有人說這是「中國式民主的生動體現」。

中國從中央到鄉鎮級行政區都設有人民代表大會（都市的「街道」級行政區則未設），每5年改選一次代表。但只有最基層的鄉鎮級，以及上一級的縣區級人大代表採用普選，因此中國公民最多只能票選這兩級的人大代表。若是住在未設鄉鎮的都市地區，只能票選縣區一級的人大代表。

北京市區人大、鄉鎮人大代表選舉將於5日舉行，將在全市16個區及近180個鄉鎮，選出近4900名區人大代表和1萬餘名鄉鎮人大代表。

中國 北京 推特

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