華裔科學家稱受美種族歧視 中外交部批：長期存在毒瘤

中國外交部1日表示，美國對華裔的歧視現象成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤。 （圖／取自中國外交部網站）

美籍華裔 科學家日前發表報告，稱在美國 工作的1900多名華裔和非華裔頂尖科學家中，超過90%的人表示華裔研究人員對研究和教學做出了重要貢獻，而近半華裔科學家稱自己受到美國政府的種族歧視。中國 外交部1日表示，「美國對華裔的歧視現象成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤，這同美國反華勢力大肆散布涉華虛假信息，抹黑攻擊中國密不可分。」

據了解，美國司法部2018年頒布的「中國行動計畫」，旨在防止美國科技被中國盜竊。香港「南華早報」報導，針對美國司法部頒布的「中國行動計畫」，美籍華裔科學家日前反擊，他們發布一份詳細的研究報告。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於1日的例行記者會上表示，「對華裔的歧視迫害早已不是什麼新聞，而是美國經濟社會發展中長期存在、無法抹去的汙點。」

他指出，十九世紀中葉以來，一代又一代華人遠渡重洋來到美國，在遠離故土的艱苦環境中勤奮拚搏，為美國的經濟社會發展做出了重要貢獻，然而，從壓榨迫害修建太平洋鐵路的華人勞工，到1871年的洛杉磯華人大屠殺，再到1882年美國國會透過「排華法案」使種族歧視合法化，在美華人的辛苦付出換來的不是人權與平等，而是持續不斷的歧視和不公。

汪文斌表示，「美國對華裔的歧視現象不僅沒有隨著經濟社會發展獲得糾正，反而成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤，這同美國反華勢力大肆散布涉華虛假信息，抹黑攻擊中國是密不可分的。新冠肺炎疫情期間，美國的少數政客試圖透過散布針對中國的汙名化論調，推卸自身抗疫不力的責任，導致美國社會針對包括華裔在內的亞裔群體仇恨犯罪案件數直線上升。」

他稱，「所謂『中國行動計畫』，先設辦案指標，再調查取證，是美國反華勢力濫用國家安全概念，對華進行抹黑打壓的典型例證。媒體已經曝光，截至今年3月底，美國司法部『中國行動計畫』網站公布的所謂典型案件當中，沒有一起涉及智慧財產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、隱瞞、報稅等，這當中的政治操縱痕跡可見一斑，這是典型的政治迫害，人為製造對立和對抗，對在美華裔群體造成嚴重傷害。」

汪文斌表示，敦促美方切實採取措施解決自身的種族歧視問題，維護和保障包括華裔群體在內少數族裔的正當權益。