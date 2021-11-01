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中國房地產債務危機蔓延 陽光城境內債狂瀉遭二次臨停

記者林汪靜／即時報導
陽光城集團境內外債券1日加速向谷底跌落，兩檔境內公司債「20陽城03」和「20陽城01」大跌後先後被深圳證交所臨時停牌。（圖／取自澎湃新聞）
陽光城集團境內外債券1日加速向谷底跌落，兩檔境內公司債「20陽城03」和「20陽城01」大跌後先後被深圳證交所臨時停牌。（圖／取自澎湃新聞）

中國房企的債券負面循環仍在傳導中，房企巨頭陽光城集團在之前境內外債券大跌後，1日加速向谷底滑落，稍早公司提出美元債交換要約。兩檔境內公司債「20陽城03」和「20陽城01」大跌後先後被深圳證交所臨時停牌，「20陽城03」復牌後仍難止跌勢，狂瀉逾37%。

路透報導，陽光城發行的公司債「20陽城03」最新成交在日低價人民幣24.5元，下跌37.18%，被深交所二次臨停。

「20陽城01」最新成交也為日低價32.805元，下跌27.1%，「20陽城04」則報人民幣22.5元，跌9.6%，盤中最低至人民幣20.501元。

境外美元債方面，2022年3月18日到期的陽光城美元債（票面利率10.25%）最新買價（面值1美元）跌至21.78美分，上周五尾盤在27美分附近。

陽光城集團旗下的陽光城嘉世國際有限公司1日公告，對旗下部分美元債提出交換要約，且對剩餘美元債徵求投資者支持修訂契約。公司稱，受（中國）政府政策收緊、信用事件，以及消費者信心惡化等因素影響，地產業者融資管道中斷，使公司短期流動性面臨極大壓力。

據金融資訊提供商Redd報導，陽光城已經要求公司資產支持證券的持有人在一年內不要要求陽光城還款，因擔心難以償付。

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