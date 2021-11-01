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習近平：支持有條件的地方、企業率先碳達峰

記者陳政錄／即時報導
習近平透過視訊參會同時，中國國務委員兼外交部長王毅以特別代表身分，在義大利現場參會。新華社
習近平透過視訊參會同時，中國國務委員兼外交部長王毅以特別代表身分，在義大利現場參會。新華社

中國國家主席習近平31日晚間繼續以視訊方式出席二十國集團（G20）領導人峰會，提出中方將支持有條件的地方、行業、企業率先達峰，為全球應對氣候變化、推動能源轉型的努力作出積極貢獻。

在此之前，習近平於去年9月的聯合國大會上，提出中國目標2030年碳排放達到峰值、2060年碳中和的「雙碳」政策。為此，中國當局近月加碼「能耗雙控」，並公布碳達峰碳中和指導意見、2030碳達峰行動方案等。

新華社報導稱，習近平在31日晚間的峰會上，重點闡述中方對氣候變化、能源、可持續發展等問題的看法。習近平表示，氣候變化和能源問題是當前突出的全球性挑戰，事關國際社會共同利益，也關係地球未來。

習近平提出，第一，要採取全面均衡的政策舉措，呼籲主要經濟體兼顧應對氣候變化和保障民生，就此加強合作；第二，全面有效落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》；第三，加大對發展中國家支持力度。

習近平表示，過去15年，中國碳排放強度大幅超額完成2020年氣候行動目標。他說，中方將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和支撐措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，持續推進能源、產業結構轉型升級，推動綠色低碳技術研發應用，支持有條件的地方、行業、企業率先達峰，為全球應對氣候變化、推動能源轉型的努力作出積極貢獻。

習近平還強調，中方近期發起全球發展倡議，呼籲國際社會加快落實聯合國2030年可持續發展議程，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，二十國集團在這方面要凝聚共識，加強行動。

10月31日，大陸國家主席習近平在北京繼續以視訊方式，出席二十國集團領導人第十六...
10月31日，大陸國家主席習近平在北京繼續以視訊方式，出席二十國集團領導人第十六次峰會。新華社

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