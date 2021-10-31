中媒：義大利總理會王毅 表態支持北京冬奧

北京西五環晉元橋東北角匝道處，矗立著北京2022年冬奧會會徽雕塑。（中新社）

當地時間10月31日，義大利總理德拉吉在羅馬會見中國 國務委員兼外長王毅 ，據中方發布，德拉吉表示，義方堅持一個中國政策，支持北京 冬奧會。

中國外交部網站發布，王毅表示，中義關係保持良好發展勢頭，兩國應做到三個相互。一是相互尊重。中義都是文明古國，能夠以包容心態看待對方的發展，平和接受彼此的不同。二是相互開放。中方願擴大進口義優質產品。希望義方為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。義方的先進技術和中方的超大規模市場相結合將為兩國互利合作提供持久動力。三是相互支持。雙方要相互支持北京和米蘭相繼舉辦冬奧會，相互照顧彼此的核心利益，希望義方繼續堅持一個中國政策。

發布指，德拉吉贊同義中雙方應相互尊重、相互開放、相互支持，表示義方堅持一個中國政策，支持北京冬奧會。義方不會對中國企業採取歧視政策。願就應對氣候變化等議題同中方加強溝通協調。

雙方還就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴而非對手，是合作者而非競爭者。希望歐方堅持戰略自主、排除各方面干擾，凝聚對話合作共識。相信義方會為中歐關係的健康發展發揮積極作用。德拉吉表示，義方支持加強歐中戰略夥伴關係，願同中方共同規劃籌備好下階段雙方重要議程。

雙方還就阿富汗問題等交換了看法。