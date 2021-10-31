中國公布3起間諜案 海空運遭竊密

中國 「反間諜 法」實施七周年之際，中國國家安全機關昨天公布三起危害重要數據安全的案件，包括航空公司網站被植入木馬程式竊取乘客資料、境外諮詢公司利用合作方式竊取海運數據，以及利用氣象觀測蒐集軍事基地數據等，以此提醒中國民眾提高國安意識，加強維護國安。

新華社報導，案件一是中國某航空公司數據遭境外間諜情報機關網路攻擊竊取。去年1月，中國某航空公司資訊系統出現異常，懷疑遭到網路攻擊。經檢查確認，多台重要服務器和網路設備被植入特種木馬程式，部分乘客出行紀錄等數據被竊取。

與此同時，另有多家航空公司資訊系統也遭到同一類型的網路攻擊和數據竊取。調查確認，相關攻擊活動是由某境外間諜情報機關精心謀畫、秘密實施。

案件二是某境外諮詢調查公司秘密蒐集竊取航（海）運數據案。今年5月，中國國安機關發現，某境外諮詢調查公司通過網路、電話等方式，頻繁聯繫中國大型航運企業等相關人員，以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，與中國境內數十名人員建立「合作」，指使其蒐集提供中國航運基礎數據、特定船隻載物信息等。

案件三為今年3月，李某等人私自架設氣象觀測設備。調查掌握，有關設備由李某私自架設，採集數據被傳送到境外某氣象觀測組織。該組織實際上由某國政府部門以科研之名成立，為其軍方提供服務。