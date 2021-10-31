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中國通過陸界法 印度學者：試圖複製南海經驗

中央社記者林行健新德里31日專電
印度的中國問題專家狄伯杰表示，中國正試圖複製南海造島經驗，在陸地邊境造鎮，以加強對爭議領土的主張。圖為中印邊界的印度軍隊。(美聯社)
印度的中國問題專家狄伯杰表示，中國正試圖複製南海造島經驗，在陸地邊境造鎮，以加強對爭議領土的主張。圖為中印邊界的印度軍隊。(美聯社)

中國本月稍早通過陸地國界法，印度的中國問題專家狄伯杰（B. R. Deepak）今天在媒體撰文表示，中國正試圖複製南海造島經驗，在陸地邊境造鎮，以加強對爭議領土的主張。

狄伯杰是印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）中國與東南亞研究中心教授。他的分析文章「中國陸界法對印度有何意涵」，今天在印度每周日發行的「周日衛報」（he Sunday Guardian）刊出。

陸界法是指「中華人民共和國陸地國界法」，23日在第13屆中國人民代表大會常務委員會第31次會議上通過，明年1月1日起生效，內容提到中國可依法採取「有效措施」，加強邊防建設、改善邊境基礎設施及生產生活條件。

狄伯杰在文中表示，近年來，中國在南海的填海造島策略獲得成功，如今它正依循類似的模式，在邊境地區大舉造鎮，以鞏固領土主張。

他引述外媒報導指出，中國有意在喜瑪拉雅山爭議邊境一帶興建624座邊境城鎮。

狄伯杰提到，印度與中國去年6月曾在加萬谷（Galwan Valey）爆發流血衝突，而陸界法的通過意味著中國不會願意把中印實際控制線（LAC）一帶的狀態，恢復到衝突前的情況，更遑論把軍隊撤離其他爭議邊境。

他指出，如果印度不接受改變後的現狀，中國有可能在邊境一帶創造更多摩擦點。

狄伯杰還推測，中國通過陸界法也希望透過保障邊境出入關卡的安全，提高中國與一帶一路國家的連接性。

他舉菲律賓及越南分別於2013年立法聲索南海島嶼權的前例說，中國單憑陸界法也無法改變印中邊界的狀況，現在應觀察北京未來的實際行動，而非文字或語言，才能洞悉它的意圖。

中國的國境與14個國家接壤，其中的12個國家不是與中國沒有邊界爭議、就是邊界爭議已經解決；目前與中國在陸地存有邊界爭議的國家，只剩印度和不丹。

中國 邊境 印度

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