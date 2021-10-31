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中國格力除濕機被美罰9100萬 總裁親上火線回應

記者陳政錄／即時報導
格力電器總裁董明珠。新華社
格力電器總裁董明珠。新華社

中國電器大廠「格力電器」近日被外媒揭露，其除濕機產品因存在缺陷，可能引起火災，導致被美國開罰9100萬美元，於近日達成協議。對此，格力電器總裁董明珠31日回應中媒解釋：（涉事產品）是2005年的產品，2011年發現冒煙現象，當時美國代理公司未能及時處理好，才被投訴到當地消委會。

據《21世紀經濟報導》，董明珠表示，案件「目前已處理完，不會影響到我們格力」。格力電器也發布說明表示，以上協議涉及的問題均發生在8年前，2013年以後未再出現同類問題。

至於9100萬美元的罰款，格力表示，協議涉及金額已全部計提，不會對公司的正常運營及本年度業績造成影響。

格力電器聲明中也證實，公司近期與美國司法部消費者保護處、美國加利福尼亞中區聯邦檢察官辦公室達成協議；涉事產品為該公司2005年至2012年期間生產，出口到北美的除濕機。

據美國司法部29日的公告內容，格力在美國銷售了超過200萬台格力珠海生產、格力香港進口的除濕機，但在冒煙等有關傷害案件增多時，才向美國消費者安全委員會（CPSC）通報有關訊息，涉嫌違反《消費產品安全法》，因此，格力電器與其香港和美國的子公司近期已就上述指控認罪，並同意支付9100萬美元罰款以和解。

美國 司法部 香港

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