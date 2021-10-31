王毅警告布林肯 台灣問題若處理失誤 將顛覆美中關係

當地時間10月31日上午，中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯，在G20領導人第16次峰會期間，於義大利羅馬舉行會晤。（取自「玉淵譚天」微博）

中國 國務委員兼外交部長王毅 31日在義大利羅馬與美國國務卿布林肯舉行會晤，王毅強調，「台灣 問題是中美之間最敏感的問題」，指稱一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞，敦促美方意識到「台獨」的嚴重危害，要求奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策。

王毅在20國集團（G20）領導人第16次峰會期間，與布林肯舉行約50分鐘的會晤。據中國央視旗下公眾號「玉淵潭天」揭露，雙方就氣候變化、能源供應、朝鮮半島局勢、阿富汗等重要議題交換意見，表示願就應對各類全球挑戰保持對話。

在最主要的中美關係議題、台灣問題上，王毅首先對布林肯指控，「這幾年，由於美方奉行錯誤的對華政策，致使中美關係遭受全面衝擊。」他說，「美方肆意干涉中國內部事務，本屆國會就推出了300多項反華議案，美方將900多個中國實體和個人列入各種單邊制裁清單，嚴重破壞了中美之間的正常交往。」

王毅說，「美方還在全球範圍拼湊打壓中國的各類小圈子，甚至對很多中小國家施加壓力，這些做法不符合兩國人民利益，中方對此明確反對。」他並重申，兩國建交40多年來積累的重要經驗就是，中美「合則兩利，鬥則俱傷」，強調雙方要切實落實兩國元首的共識，為下階段的交往做好政治準備，提供必要條件。

王毅強調，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。他說，美方指控中國改變現狀不是事實，「台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，中國和台灣同屬一個國家。」

王毅還說，「當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對台獨勢力的縱容支持也難辭其咎。制止台獨傾向的發展，就是在維護台海和平。」

王毅稱，美方要意識到「台獨」的嚴重危害，「要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。」

對於王毅的指控，「玉淵潭天」文章指布林肯回應說，美方將繼續堅持「一個中國」政策，表示願同中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。

據報導，王毅向布林肯說，「我願和你建立經常性聯繫，就如何管控雙方分歧、妥善解決出現的問題及時、坦誠地交換意見，以增進了解，消除疑慮，避免誤判，探索合作。」

「玉淵潭天」文章補充，王毅還就美方損害中方正當權益的各類問題表明了中方的嚴正關切，要求美方改弦更張，推動中美關係重回健康發展軌道。