我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

護照申請變快了 一般縮至8~11周 急件5~7周辦妥

疫情蔓延14省 黑河停工停業 又按「暫停鍵」

中國新聞組／北京31日電
中國疫情升溫，近14天有14省出現本土病例，黑龍江黑河也發生社區傳播，當地宣布停工停產停業黑河市。（中新社）
中國疫情升溫，近14天有14省出現本土病例，黑龍江黑河也發生社區傳播，當地宣布停工停產停業黑河市。（中新社）

中國新一輪本土新冠疫情不僅未歇，還呈多點散發，截至29日24時，僅13天全國就已累計超400例，並蔓延至14省，疫情快速發展至近半個中國，防控形勢嚴峻複雜。而疫情集中地除內蒙古，黑龍江黑河也發生社區傳播，存在外溢風險，當地宣布停工停產停業，黑河再度按下「暫停鍵」。

本輪前一波疫情確診病例與內蒙古、甘肅有直接或間接關連，近日再傳出江西上饒1例及黑龍江黑河36例確診。其中黑河30日0至24時再增18例，主要通過全員篩查和主動就診發現，顯示已發生社區傳播；經基因測序，黑河疫情與內蒙古等地無關，是一起新的境外輸入引起疫情。

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，黑龍江黑河疫情自27日報告以來發展迅速，國務院聯防聯控機制已派出工作組趕赴黑河指導。據統計，黑河市流出的人口約七成都在約哈爾濱、齊齊哈爾和綏化流動。哈爾濱也發布通告，倡導廣大市民群眾非必要不離市、不出省。

目前，黑河官方已對城區實施最嚴格管控，除保障社會生活運轉的行業外，一律停工停產停業；對所有居民小區、市城區周邊村屯實施封閉管理；市區內車輛、人員一律不得出城。

「黑河又按下了暫停鍵，街上的商舖關了，公共交通停運了，我們又回到宿舍上起了網課。」健康時報報導，黑龍江省黑河市大學生張雅雅（化名）說。

黑河是中俄邊境線上唯一一對規模最大的對應城市，一年內已是第二次出現本土疫情。由於疫情防控壓力很大，30日，黑河市發布通告，即日起黑河市戶籍居民的龍江健康碼暫時統一變更為「黃碼」。此措施一度引發在外地居住的黑河市民抱怨不便，認為官方防控躁進，阻斷了他們的回家路以及通行權利。

另文匯報報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭28日至29日在甘肅蘭州調研指導疫情防控工作時表示，各級各方面要嚴守疫情防控「最後一公里」。吳良有表示，本輪疫情點多、面廣、線長。從目前疫情發展態勢看，此次疫情涉及60歲以上老年患者及重症的占比要比以往平均比例偏高。

吳良有並表示，「本輪疫情暴露出一些地方存在思想上鬆懈麻痹、常態化防控應急準備不足、責任落實不到位等薄弱環節」；隨著天氣轉冷，周邊國家疫情流行加劇，全國應嚴防出現多點暴發流行的局面。

疫情 國務院 中國

上一則

雲南瑞麗防疫民生艱 1歲幼兒做了74次核酸

下一則

疫情升溫 代理額濟納旗旗委書記：擅自外出 見1個抓1個

延伸閱讀

官媒：守邊抗疫不容易 雲南瑞麗值得被看見

官媒：守邊抗疫不容易 雲南瑞麗值得被看見
中國菜價飆漲 官方下令確保冬奧期間供應

中國菜價飆漲 官方下令確保冬奧期間供應
中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重

中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重
內蒙古疫情擴大 額濟納旗旗委書記被免職

內蒙古疫情擴大 額濟納旗旗委書記被免職

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32

超人氣

更多 >
蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲