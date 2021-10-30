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習近平G20講話 批人為搞小圈子對科技創新有害

記者呂佳蓉／即時報導
習近平出席二十國集團領導人第十六次峰會第一階段會議。(新華社)
習近平出席二十國集團領導人第十六次峰會第一階段會議。(新華社)

中國國家主席習近平今以視訊方式參加二十國集團（G20）領導人第十六次峰會。習近平說，G20應該合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，為創新驅動發展營造良好生態。人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。

新華社報導，習近平在G20領導人第十六次峰會第一階段會議致詞表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入「數字經濟夥伴關係協定」，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。

他說，G20要共擔數字時代的責任，加快新型數字基礎設施建設，促進數位技術同實體經濟深度融合，幫助發展中國家消除「數字鴻溝」。中方已經提出「全球資料安全倡議」，可以共同探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數位治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數位發展環境。

習近平也指出，新冠肺炎疫情給世界經濟帶來的影響複雜深遠，應該對症下藥、標本兼治。加強宏觀經濟政策協調，保持政策的連續性、穩定性、可持續性。主要經濟體應該採取負責任的宏觀經濟政策，避免對發展中國家的負面外溢影響，維護國際經濟金融體系穩健運行。

習近平接著提出全球疫苗合作行動倡儀，要加強疫苗科研合作，支援疫苗企業同發展中國家聯合研發生產；堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度，落實世界衛生組織提出的2022年全球接種目標。支持世界貿易組織就疫苗智慧財產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術。

他強調，要加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通；公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。

習近平表示，要維護產業鏈供應鏈安全穩定，暢通世界經濟運行脈絡。中方倡議舉辦產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇，歡迎二十國集團成員和相關國際組織參與。

疫苗 中國 習近平

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