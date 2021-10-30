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港媒：李雲迪涉嫌嫖娼將獲釋 可能離開中國

中央社／北京30日電
李雲迪因嫖娼遭封殺。（取材自微博）
李雲迪因嫖娼遭封殺。（取材自微博）

中國鋼琴家李雲迪日前涉嫌嫖娼被拘後，動向受到注意。綜合香港、中國媒體報導及網路訊息，李雲迪有可能短時間內獲釋，並離開中國，而他也已取得香港的居留權。

香港星島日報報導，有網路訊息顯示，李雲迪很快就會獲釋，並指他已經取得香港居留權，相信獲釋後會很快離開中國。報導並提到，李雲迪想要再留在中國發展應該很困難，離開中國會是一個好的、甚至可說是「為數不多的選擇」。

綜合中國媒體報導，廣州電視台總導演何金德29日也透過新浪微博透露，李雲迪將很快離開中國，「這塊大陸至少短期內很難再響起他的現場音樂會」。並指李雲迪的母親已表示，他（李雲迪）「會離開這裡」。

何金德在微博上，貼出了李雲迪先前演奏會的畫面，並以「以鋼琴之名，好好聽音樂，李雲迪線上演奏會」命名，引起不少中國網友的肯定，也對李雲迪的處境表示同情。他回應，「大家一片正面的評論說明了一切」。

中國另一名鋼琴家劉詩昆日前受訪也表示，李雲迪在鋼琴上還是有很大的才能，出現這樣的事情讓他感覺到非常地意外和遺憾。李雲迪還非常年輕，應該給他更多機會，讓他走上一個「更正的路」，讓他振作起來「好好地彈琴」，「不要把他一棍子打死」。

李雲迪涉嫌嫖娼被北京市朝陽區警方拘留通報後，遭中共官媒鋪天蓋地討伐，並批評他「自作孽不可活」，甚至被中國音樂家協會取消會員資格，中國演出行業協會也要求會員單位對他進行從業抵制，使李雲迪在中國國內的事業已遭斷送。

李雲迪 中國 香港

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