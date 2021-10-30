中國菜價飆漲 官方下令確保冬奧期間供應

中國農業農村部29日下發通知，要求確保充足緊急蔬菜儲備並穩定價格，保障秋冬季特別是元旦、春節和冬奧期間蔬菜供應。圖為24日青海省海東市平安區一超市內，顧客挑選蔬菜。（中新社）

中國 近期遭逢天災、極端氣候使菜價上漲，出現「菜比肉貴」現象，中國農業農村部昨天下發通知，要求確保充足緊急蔬菜 儲備並穩定價格，保障秋冬季特別是元旦、春節和冬奧期間蔬菜供應。

據中國農業農村部官網公告，通知要求各地保障均衡供應，按照提高自給能力和保障均衡供應能力相結合的原則，合理確定蔬菜品種結構、生產規模，特別是安排好冬春淡季的市場緊缺品種和上市檔期。

通知並表示，冬季奧運會原物料備選供應基地要強化責任落實和協作配合，進一步完善緊急應變預案，嚴格落實安全管理、疫情防控等要求，確保冬奧會期間蔬菜產品穩定供應和品質安全可靠。

通知又提出，要抓好防災減災。針對反聖嬰現象可能帶來的影響，要及早制定蔬菜生產防災減災緊急應變預案，提早做好物資技術準備。

通知提出，北方蔬菜產區要提前加固蔬菜溫室大棚，做好防寒保溫，減輕低溫雨雪大風天氣影響。南方蔬菜產區要提前落實清溝排水、病蟲防控、育苗防寒保溫等防災減災措施。

中國媒體日前報導，同一個超市，1斤（約500克）菠菜的價格可以買2斤豬肉或3斤雞肉。最貴時，每斤菠菜價格達人民幣17.6元（約2.76美元）。

中國國務院 轄下的經濟日報日前刊文說，當前的「菜比肉貴」，原因之一是生豬價格周期性下跌遭遇蔬菜供應短暫性不暢。一方面，不良天氣對菜價的影響有短暫滯後性，由於前期連續陰雨，很多主產地發生澇災，導致產量縮減，採摘不便、運輸成本增高，因此終端價格普漲。