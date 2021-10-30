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國台辦副主任：統一後 台灣財政收入盡可用於改善民生

記者林則宏／綜合報導
中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川29日透過視訊出席第四屆「國家統一與民族復興」研討會。（取自中國台灣網）
中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川29日透過視訊出席第四屆「國家統一與民族復興」研討會。（取自中國台灣網）

中國大陸國台辦副主任劉軍川29日透過視訊出席在湖北宜昌舉行的第四屆「國家統一與民族復興」研討會，在致詞中劉軍川紅蘿蔔與巨棒齊出，除描繪台灣的經濟、民生、文化、外交在兩岸統一後將如何受益；他同時還警告，對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。

北京日報報導，劉軍川在致詞中呼籲台灣民眾，「認清祖國統一是台灣前途所在、利益所繫」。他指出，儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但解決台灣問題的主導權、主動權始終掌握在大陸這邊，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊。

對於未來兩岸統一後，台灣將如何從中受益？劉軍川說，「廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利。」

劉軍川表示，統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯。「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀」。

他指出，統一後台灣的經濟發展將得到充分增進，以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，產業鏈、供應鏈更加穩定通暢，創新活力在共同市場內充分湧流，中華民族經濟更加生機勃勃。

劉軍川說，台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣同胞特別是廣大青年來大陸發展的天地更加廣闊，「台灣的財政收入盡可用於改善民生」。

在文化方面，台灣的文化創造將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神，在正確的歷史觀、國家觀下交流互鑒、化育後人，台灣文化在中華文化根脈的滋養浸潤中將更加枝繁葉茂、煥發光彩。

他還指出，台灣的對外交往將得到充分拓展，「在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴」，與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建，為世界繁榮穩定、人類發展進步注入更多活力。

劉軍川並重申中共中央總書記習近平所提出的，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」。他呼籲，「廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，為促進祖國統一貢獻心力」。

劉軍川還表示，要深刻認識民進黨當局謀「獨」挑釁的本質和危害。民進黨當局為了一己私利，大搞政治操弄，極力勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，企圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路，日益把台灣推向危險的深淵。

他警告，「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。

台灣 民進黨 北京

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