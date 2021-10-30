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習近平與英國首相通電話 呼籲保持良好溝通、加強合作

記者林則宏／綜合報導
中國國家主席習近平29日與英國首相強生通電話。（新華社、路透）
中國國家主席習近平29日與英國首相強生通電話。（新華社、路透）

根據中國外交部官網消息，中國國家主席習近平29日與英國首相強生通電話，呼籲兩國應該保持良好溝通，加強合作，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

習近平10月已先後與日本首相岸田文雄、當時即將卸任的德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、英國首相強生通電話。

中國外交部的新聞稿稱，習近平與強生通電話時指出，當前新冠肺炎疫情起伏反覆，世界經濟艱難復甦，中英關係機遇和挑戰並存。中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該保持良好溝通，加強合作，為世界早日戰勝疫情、完善全球治理、實現發展繁榮作出貢獻。

習近平強調，中英關係要發展好，「互信是基礎，認知是前提，妥善處理分歧是關鍵」。中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

習近平表示，中方歡迎英方對華出口更多優質產品，拓展醫療衛生、綠色發展、數字經濟、金融、創新等領域合作。希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在華合作提供便利。

強生則告訴習近平，他非常珍視英國同中國的關係。英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復甦、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願為中方企業提供開放的營商環境。

中國 習近平 英國

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