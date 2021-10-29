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全面封殺「娘炮」藝人後 解放軍辦健美賽展現陽剛氣

記者林則宏／即時報導
「大力士PK賽」重點是以繩索拉動5噸重軍用卡車。（取材自微信公眾號人民海軍）
「大力士PK賽」重點是以繩索拉動5噸重軍用卡車。（取材自微信公眾號人民海軍）

在官方宣布全面封殺「娘炮」藝人後，中國一眾「花美男」藝人如今都開始蓄鬍、健身，而解放軍東部戰區海軍某掃雷艇大隊，近日更舉辦一場健美大賽，讓一批肌肉猛男登場展現何謂「鋼鐵氣息」。

解放軍海軍政治工作部宣傳文化中心28日發布訊息稱，解放軍東部戰區海軍某掃雷艇大隊近日舉行一場名為「鎧甲勇士」的健美大賽。

解放軍東部戰區海軍某掃雷艇大隊近日舉辦健美大賽。（取材自微信公眾號人民海軍）
解放軍東部戰區海軍某掃雷艇大隊近日舉辦健美大賽。（取材自微信公眾號人民海軍）

報導稱，「英勇戰士『轉身』肌肉型男，伴隨著動感十足的音樂，『鎧甲勇士』們閃亮登場，線條分明的馬甲線，形狀優美的人魚線，選手們凹凸有致的肌肉線條，吸引了眾多官兵羨慕的目光」。

根據報導，在參加健美賽的選手一一登場秀肌肉後，台下的官兵可以舉起相對的號碼牌，評選出自己心目中「『最亮』的他」。

健美大賽後緊接著舉行的是「大力士PK賽」，參賽官兵先是在台上展現臂力，雙手舉起卡車輪胎「熱身」，之後就是比賽徒手以繩索拉動5噸重的軍用卡車。

在「大力士PK賽」中，參賽官兵以徒手舉起卡車輪胎來「熱身」。（取材自微信公眾號人...
在「大力士PK賽」中，參賽官兵以徒手舉起卡車輪胎來「熱身」。（取材自微信公眾號人民海軍）

報導稱，「這場充滿力量與激情的健身秀，彰顯鐵血男兒的人車推移，不光展現出運動達人風采，同時在官兵心裡種下一顆健身強體的種子。」

文章還稱讚這些參賽選手，「每一滴汗水都是成功的積澱，每一塊肌肉都是打贏的力量，讓我們向訓練場上辛勤付出的官兵們點讚，向守護萬家燈火的中國軍人點讚。」

解放軍海軍某部隊舉辦健美大賽，參賽官兵一一登台秀肌肉。（取材自微信公眾號人民海軍...
解放軍海軍某部隊舉辦健美大賽，參賽官兵一一登台秀肌肉。（取材自微信公眾號人民海軍）

解放軍海軍官兵在健美賽中示範單手伏地挺身。（取材自微信公眾號人民海軍）
解放軍海軍官兵在健美賽中示範單手伏地挺身。（取材自微信公眾號人民海軍）

肌肉 健身 解放軍

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