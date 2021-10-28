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習近平視訊參加G20峰會 2天致電5國元首談這件事

記者林則宏／即時報導
圖為10月25日，習近平出席在北京舉行的「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」並發表講話。(新華社)
圖為10月25日，習近平出席在北京舉行的「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」並發表講話。(新華社)

中國國家主席習近平已長達600多天沒有出國訪問，也不出席本月底在義大利舉行的G20峰會，引發國際關注與討論。與此同時，習近平近來則是密集展開「電話外交」，本月26、27日兩天內就分別致電巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、法國、烏茲別克、赤道幾內亞等五國領袖，並且都談到同一議題：「合作」。

外交部發言人華春瑩29日宣布，習近平將在北京以視頻方式出席G20峰會並發表重要講話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問，隨後新冠肺炎疫情就爆發，而最早傳出疫情的武漢也在1月23日宣布封城。儘管過去一年多習近平都未曾踏出國門，但仍頻繁透過視訊出席各種國際會議，並以電話或視訊與各國領袖對話。

根據中國外交部發布的消息，習近平10月26日分別與巴基斯坦總理伊姆蘭．汗、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩、法國總統馬克宏通電話；10月27日，又分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、赤道幾內亞總統奧比昂通電話。

央視網指出，習近平兩天時間、五通電話，均聚焦「合作」這個關鍵詞。

26日，習近平與巴基斯坦總理通電話時表示，中方將繼續為巴方抗擊新冠肺炎疫情提供支持，高質量共建中巴經濟走廊，推進農業、數字經濟、社會民生等領域合作。

在巴布亞紐幾內亞總理通電話時，習近平指出，中方願繼續向巴紐提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，共同努力加強減貧、資源保護和利用等領域交流合作，推動共建「一帶一路」合作取得更多成果。

在與法國總統馬克宏通電話時，習近平指出，中方高度重視發展中法關係，中法應鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作。

10月27日，習近平除再次祝賀米爾濟約耶夫當選連任烏茲別克總統，他還提出，雙方要加強政策對接，推進全方位合作。中方願從烏方進口更多綠色、優質農產品，支持兩國企業繼續開展油氣領域合作。

在與赤道幾內亞總統通電話時，習近平則強調，中方將繼續為赤道幾內亞抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗援助，深化兩國醫療衛生合作，拓展「一帶一路」框架內各領域合作。

除此之外，習近平10月還先後與日本首相岸田文雄、當時即將卸任的德國總理梅克爾、新加坡總理李顯龍，以及歐洲理事會主席米歇爾、聯合國秘書長古特雷斯等人通電話或視訊會晤。

習近平 幾內亞 疫情

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