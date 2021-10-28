我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的 包括我」

防中國奪島？北京發現美軍偵察船 罕見在東沙近海測繪

記者林則宏／即時報導
中國智庫發現美軍偵察船本月25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。（取自「南海戰略態勢感知」微博）
中國智庫發現美軍偵察船本月25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。（取自「南海戰略態勢感知」微博）

華府智庫「新美國安全中心」兵推後提出的報告稱，解放軍若占領台灣外島如東沙，美國如不想擴大戰事或引發超級大國戰爭，能做出的回應選擇很有限。與此同時，中國則發現美軍偵察船本月25日至26日罕見地在東沙群島近海測繪。

北京專門從事南海情勢研析的智庫「南海戰略態勢感知」微博公布，10月25至26日，美國海軍「瑪麗西爾斯」號（Mary Sears）海洋測量船前往東沙群島東南海域進行了一次快速測繪作業，27日已經駛離至巴士海峽附近。

「南海戰略態勢感知」稱，該船專長是海底地形地貌探測以及海洋氣象水文調查，是南海的常客，但是抵近至東沙群島活動卻十分罕見。

「新美國安全中心」（Center for a New American Security）近期進行的一項解放軍武力奪取東沙群島的兵推顯示，若然解放軍真的發動攻擊，可供美國選擇的應對手段「寥寥可數」。

華盛頓郵報報導，兵推發現，若中國攻占東沙，美台很難在不升高危機的狀况下迫使中國撤退。若採取更激進的軍事回應可能造成戰事升級，這是美台都希望避免的。而且，由於中國已是經濟強國，美國也難以無限制地制裁。

報導稱，這份兵推報告作者多爾提說，「許多中國觀察家認為中國攻打東沙島愈來愈有可能發生」，就像俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞一樣，中國可以藉由奪取東沙，測試國際社會反應。

但據中新社報導，中國國務院總理李克強27日出席第16屆東亞峰會時表示，維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由符合各方共同利益。中國作為最大的貨物貿易國，60%以上的貨物貿易經過南海，南海和平穩定關乎中國切身利益。

李克強並稱，在中國和東協國家共同努力下，南海局勢整體保持穩定，航行和飛越自由從未發生過問題。他強調，地區國家為維護南海和平穩定所作出的努力應得到尊重，希望各方支持地區國家把南海建設成為和平、友好和合作之海。

中國 美國 解放軍

上一則

嚴查「靠糧吃糧」 半個月內江蘇多名官員落馬

下一則

一乘務員為密接者 上海至北京南一列車212人隔離

延伸閱讀

美軍駐台部隊曝光 「特戰合作組」今年開始常駐

美軍駐台部隊曝光 「特戰合作組」今年開始常駐
蔡英文證實美軍駐台協訓 有信心美國會捍衛台灣

蔡英文證實美軍駐台協訓 有信心美國會捍衛台灣
美潛艇南海撞擊 中衛星拍到新圖像… 艇艏導流罩破損

美潛艇南海撞擊 中衛星拍到新圖像… 艇艏導流罩破損
中國中小微製造業 緩繳稅三個月

中國中小微製造業 緩繳稅三個月

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓
洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請