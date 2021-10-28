我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的 包括我」

嚴查「靠糧吃糧」 半個月內江蘇多名官員落馬

記者林汪靜／即時報導
江蘇一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。（新華社）
江蘇一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。（新華社）

中國持續反腐工作，江蘇近期緊盯「靠糧吃糧」的腐敗問題，加大打擊力度，一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。

中共江蘇徐州市紀委監委微信公號「彭城清風」23日通報，新沂市糧食購銷集團原黨委書記蘇洋、集團原總經理顧剛均涉嫌嚴重違紀違法，正接受新沂市紀委監委紀律審查和監察調查。

澎湃新聞報導，調查發現，蘇洋和顧剛曾一起共事，如今雙雙落馬。

另據中共無錫市紀委監委通報，59歲的原宜興市糧食局副局長於志俊，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。公開資料顯示，於志俊自2001年起擔任宜興市糧食局副局長，2015年任宜興市糧食局副科級幹部，2019年轉赴宜興市發改委任職，可謂深耕當地糧食系統多年。

而宿遷市也有多個下轄區縣的糧食購銷公司主要負責人被查。據宿遷市紀檢部門通報，近半個月內，宿遷市宿城區糧食購銷總公司總經理朱成凱、泗陽縣糧食購銷總公司黨總支書記、總經理潘龍生，以及沭陽縣糧食購銷總公司原總經理孫利均涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。此外，和孫利一起宣告落馬的，還有該公司的財務科原科長王亞軍。

據了解，江蘇正在嚴查「靠糧吃糧」腐敗問題。26日，中共江蘇省紀委監委通報了三起糧食腐敗典型案例，點名了具體問題，糧食腐敗方式五花八門。例如，江蘇興糧糧食集團有限公司副總經理彭劍濤，在擔任興化市糧食購銷總公司總經理期間，違規出借公款，造成國家財產重大損失。此外，彭劍濤還存在收受涉糧商人財物等其他違紀違法問題。

中共 微信 中國

上一則

北京：未接種第3劑疫苗 不得從事重點工作

下一則

防中國奪島？北京發現美軍偵察船 罕見在東沙近海測繪

延伸閱讀

中國最缺工職業排名 營銷員居首 房仲退出前十

中國最缺工職業排名 營銷員居首 房仲退出前十
小麥、棕櫚油漲價 加劇糧食通膨憂慮

小麥、棕櫚油漲價 加劇糧食通膨憂慮

新州林登、江蘇鹽城高中生 雲端喜交流

新州林登、江蘇鹽城高中生 雲端喜交流
氣候變遷和疫情衝擊 瓜地馬拉陷嚴重糧食危機

氣候變遷和疫情衝擊 瓜地馬拉陷嚴重糧食危機

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓
洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請