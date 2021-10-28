嚴查「靠糧吃糧」 半個月內江蘇多名官員落馬

江蘇一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。（新華社）

中國 持續反腐工作，江蘇近期緊盯「靠糧吃糧」的腐敗問題，加大打擊力度，一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。

據中共 江蘇徐州市紀委監委微信 公號「彭城清風」23日通報，新沂市糧食購銷集團原黨委書記蘇洋、集團原總經理顧剛均涉嫌嚴重違紀違法，正接受新沂市紀委監委紀律審查和監察調查。

澎湃新聞報導，調查發現，蘇洋和顧剛曾一起共事，如今雙雙落馬。

另據中共無錫市紀委監委通報，59歲的原宜興市糧食局副局長於志俊，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。公開資料顯示，於志俊自2001年起擔任宜興市糧食局副局長，2015年任宜興市糧食局副科級幹部，2019年轉赴宜興市發改委任職，可謂深耕當地糧食系統多年。

而宿遷市也有多個下轄區縣的糧食購銷公司主要負責人被查。據宿遷市紀檢部門通報，近半個月內，宿遷市宿城區糧食購銷總公司總經理朱成凱、泗陽縣糧食購銷總公司黨總支書記、總經理潘龍生，以及沭陽縣糧食購銷總公司原總經理孫利均涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。此外，和孫利一起宣告落馬的，還有該公司的財務科原科長王亞軍。

據了解，江蘇正在嚴查「靠糧吃糧」腐敗問題。26日，中共江蘇省紀委監委通報了三起糧食腐敗典型案例，點名了具體問題，糧食腐敗方式五花八門。例如，江蘇興糧糧食集團有限公司副總經理彭劍濤，在擔任興化市糧食購銷總公司總經理期間，違規出借公款，造成國家財產重大損失。此外，彭劍濤還存在收受涉糧商人財物等其他違紀違法問題。