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北京：未接種第3劑疫苗 不得從事重點工作

中央社台北28日電

中國多省市陸續啟動COVID-19疫苗加強免疫接種（追加第3劑）工作，近期再現本土疫情的首都北京市今天宣布，未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作。

10月中旬，源自西北省區的旅行團本土疫情爆發，北京市也淪為疫區之一。北京當局19日宣布，全市凡接種兩劑滿6個月的18歲以上民眾，均可施打第3劑疫苗。

據北京日報報導，北京市28日舉行COVID-19疫情防控工作第250場新聞發布會，北京市住房和城鄉建設委員會副主任丁勝表示，北京進一步推進施工現場人員疫苗接種工作，安排施工現場重點崗位人員，如廚師、配菜員、採購員、保潔員、保安等，優先進行加強免疫接種，「未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作」。

北京近日已展開重點崗位人員追加第3劑的工作。據中新社報導，北京市豐台區25日開始為新發地市場8000多名商戶和1000多名員工分批接種加強針。

北京當局26日並宣布，免費為外來經營商戶和司機、乘客提供加強針注射服務。

據中國長安網報導，中國國務院聯防聯控機制近期啟動COVID-19疫苗加強免疫接種工作後，目前至少有北京等26個省市區陸續開打加強針。

據中國國家衛生健康委員會官網今天通報，截至10月27日，中國31個省市區累計報告接種COVID-19疫苗22億5425.2萬劑次。

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