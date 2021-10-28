騰訊「智慧校園」違規蒐集學生人臉資料？中國官方回應

珠海香州區九洲小學與騰訊合作的「智慧校園」，蒐集全校師生人臉辨識資料，學生進出校園需經人臉掃描。廣東省珠海市回應，這是為師生提供的一重安全保障。（圖／取自視覺中國）

有中國 網友反映，廣東省珠海市香州區九洲小學與騰訊合作的「智慧校園」，要求家長微信 綁定「智慧校園」微信公眾號，並蒐集全校師生人臉辨識資料，學生進出校園需經人臉掃描。對此，珠海市回應，人臉辨識及學生校園動態監測是智慧校園平台為師生提供的一重安全保障，讓學校可以隨時查看學生進出校門情況，是學校安全監管的補充。

據人民網「領導留言板」消息指出，有中國網友9月30日在人民網向珠海市長留言，指稱9月香洲區九洲小學開學利用微信向全體家長推送訊息，要求家長微信綁定「智慧校園」微信公眾號，並蒐集全校師生人臉辨識資料，學生進出校園需經過人臉掃描。一個月後，無任何公開說明，9月28日突然發出書面通知，要求每個學生每年收費人民幣200元。

該名網友質疑，「智慧校園屬於廣東九朵雲科技有限公司（為廣東省首批「騰訊智慧校園」產品拓維服務核心授權機構），這家私營企業成立時間不足三年，是經過何種採購程序進入到一家公立學校的，校方未公開說明，這家私企採集的大量人臉資料，保存在哪裡？是否提供第三方使用？校方也未公開說明。」

該網友說，「智慧校園涉嫌非法收集全校師生人臉辨識資料，要求立刻拆除相關設備，調查負責人。」

對此，珠海市12345政務服務便民熱線回應稱，經過了解，為推進教育資訊化，九洲小學與騰訊公司智慧校園珠海本地服務商合作，憑藉微信（學生家長端）和企業微信（老師端）平台為學校老師、學生家長等各方提供服務。

珠海市12345政務服務便民熱線指出，人臉辨識是為師生提供的一重安全保障，學校可以隨時查看學生進出校門情況，是學校安全監管的一項補充。

珠海市12345政務服務便民熱線強調，接獲投訴後，香洲區教育局 也高度重視，再次明確要求，第一，學校與老師不得要求學生家長，也不宜主動向學生家長推介智慧校園增值服務。

第二，若家長確實有需要（智慧校園增值服務），秉持完全自願原則，由家長個人與公司聯繫辦理；若家長不需要增值服務，可不繳費，學校保證不繳費的學生仍然可以刷臉進出校園，接收到校級通知，不影響學生接收作業訊息；若已辦理繳費的，可辦理退費。