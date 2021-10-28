北京朝陽區明天第一城6號院疑有病例全樓管控，只進不出，全員連夜作核酸檢測。（央視網APP）

據澎湃新聞報導，北京 市朝陽區一小區出現疑似病例，28日晚全部管控，所有人員只進不出，全體住戶連夜進行核酸檢測 。

報導稱，北京朝陽區立清路第一社區居委會發布通知：因疫情原因，立清路第一社區明天第一城6號院小區1號樓、3號樓自2021年10月28日14:30分起實施臨時管控，具體措施如下：一、小區大門實施臨時管控，所有人員、車輛只進不出。二、需要進行全員核酸檢測。三、管控結束時間及其他管理措施等上級通知，再行通知。

另據齊魯網，上海至北京南一列車，乘務人員被判定為確診密接者，目前已有212人遭到管控。

10月28日，濟南市衛健委發布《關於對10月28日G14列車密接、次密接人員管理情況的通報》。通報稱，

10月28日下午15：20，濟南市接到鐵路部門報告，G14次（上海至北京南）列車一名乘務人員被判定為新冠肺炎確診病例的密切接觸者。北京鐵路局已要求該列車立即中斷行程，停靠濟南西站後，暫時不開車門，並對相關人員進行管控。

接到報告後，濟南市指揮部立即行動，緊急安排市區兩級疾控、公安 、交通等部門前往濟南西站，迅速開展流行病學調查和集中隔離醫學觀察轉運工作，並對相關區域進行消毒處理。

截至目前，該車次所有密接人員（1人）及次密接人員（211人）共計212人已全部進行管控，有序轉運至集中隔離點進行集中隔離醫學觀察。