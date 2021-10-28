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新疆3500年前乾屍「小河公主」 身分 基因測序揭曉

記者林則宏／即時報導
大陸2004年在新疆塔里木發現，距今約3,500年前的乾屍「小河公主」。（取自《澎湃新聞》）
大陸2004年在新疆塔里木發現，距今約3,500年前的乾屍「小河公主」。（取自《澎湃新聞》）

中國2004年在新疆塔里木發現，距今約3,500年前的乾屍「小河公主」究竟來自何方？一直是個考古謎團。27日國際學術期刊《自然》（Nature）網站刊登了由中德美韓四國團隊完成的研究，透過DNA分析揭曉「小河公主」的身分，但結果卻讓人出乎意料。

1934年5月，當時年僅31歲的瑞典考古學家貝格曼在當地嚮導引領下，在沙漠中苦苦尋覓數十天，終於找到當時民間傳說中有著「一千口棺材」的墓地，即今日所稱的「小河墓地」，並首次在此處發掘墓葬12座。

貝格曼離去後的60多年間，小河墓地再度深藏在羅布泊荒漠的一隅，再無後繼者能夠抵達。

上海《澎湃新聞》指出，2002年底，新疆文物考古研究所重新展開小河墓地的調查工作。2003年12月，小河墓地全面發掘開始。至2005年3月，中國考古團隊最終完成對整個墓地的發掘，共發掘墓葬167座，出土文物數以千計。

報導稱，不同於亞洲內陸任何類型的埋葬習俗，小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林般的景象。

墓葬是一個個牛皮包裹著的棺材，有的懸掛著牛頭，有的隨葬有牛頭。揭開牛皮後，就是一塊一塊的小蓋板蓋在上面，去掉小蓋板，裡面的屍體就暴露出來了。

其中有一座墓非常堅韌，保存極佳，墓主去世時還帶著微笑，這就是聞名中外的「小河公主」。

2019年底，「小河公主」來到北京展出時，北京青年報曾報導，「小河公主」雖然僅152公分高，但皮膚白皙、高鼻深目，毛髮呈亞麻色，長髮及胸。「這些特徵表明她並非屬於亞洲人種，而更有可能是一位來自西方的歐洲美女。」

但由中德美韓四國團隊在《自然》發表的最新研究成果：《青銅時代塔里木盆地乾屍的基因組起源》，做出的結論卻讓人意外。

研究團隊分析了新疆18具乾屍的基因組DNA，13具來自新疆南部塔里木盆地小河文化，5具來自新疆北部準噶爾盆地，這是首次對新疆地區史前人口進行基因組規模研究。

全基因組分析顯示，塔里木盆地發現的青銅時代乾屍屬於一支遺傳上獨立的本地人群。他們並不是外來者，而是曾廣泛分布的更新世群體的直系後代，而這些群體在上個冰河世紀末期就基本消失了。

這一群體被稱為「古代北歐亞混血人」（ANE），在當今人口的基因組中只存活了一小部分，西伯利亞和美洲的土著人口擁有已知的最高比例，約40%。

澎湃新聞指出，這些發現否定了此前的種種假設，即這些乾屍是來自從現今西伯利亞、阿富汗北部或中亞山區遷徙而來的人群後代。

小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新...
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

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