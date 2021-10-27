中國雲南瑞麗封城7個月「折磨得崩潰」30萬人逃離

雲南省瑞麗市因一再傳出疫情，過去半年基本都處於封城狀態。圖為今年7月，快遞行業志願者將生活物資為民眾送上門。(新華社)

中國對新冠疫情 「零容忍」的防疫 政策，已面臨越來越嚴峻的考驗。香港明報報導，地處中緬邊境的雲南省瑞麗市，今年3月爆發疫情後，過去7個月多數時間都採取封閉管理。當地民眾反映，這半年來，經濟和生活都陷入癱瘓，無法正常工作、上學，導致當地居民大量逃離。

本月26日，瑞麗市政府以防疫為由又宣布最新「離瑞政策」。新政策將瑞麗按疫情風險分成三區，凡是非因病、因喪、因公等原因要申請離開瑞麗的，都必須至少先進行7天自費隔離。最嚴格的甚至必須在21天集中隔離後，才能辦理離開瑞麗的手續。

瑞麗民眾反映，瑞麗市3月底出現疫情後就一再處於封控狀態。「很多企業、做生意的都準備離開瑞麗了，半年沒有一分錢的收入，小孩都在家裡上網課，菜市場和超市都關門了，高速不讓進出，而且每隔幾天一次核酸」。

報導稱，住在瑞麗主城區的一名男子稱，留下來的都是有負擔、走不了的，他也扎根瑞麗30年，無法輕易離開，「做珠寶玉石的都做不下去，原來人口40萬，現在就剩12、3萬了」。

報導說，暫時無法得知當地具體的人口變化。但4月瑞麗進行核酸普篩時，官方通報的採集數為38.2萬份，但到了7月就只有26.5萬份。

一名自稱來自瑞麗的學生，26日則在微博發布求助文。文章稱，瑞麗今年3月31日第一次封城 ，封了27天；7月4日，再次封城20天；8月3日再次封城，直到今天。他在外地求學已近一年沒有見到家人，他的父母、弟弟都還在瑞麗，但現在離瑞政策是每天只有2個名額。

這名學生表示，他家在瑞麗市姐告區，但因早前一再傳出疫情，整個姐告區已全被清空，居民都被趕到瑞麗市區生活。他父母有家回不了，這一年沒有任何收入，政府也沒有給任何補貼，而且瑞麗還有無數個家庭都是如此，還有很多華僑被趕回緬甸。

求助信稱，瑞麗人民在物資上、心理上都已經被折磨得崩潰了。

環球時報總編輯胡錫進似乎也注意到瑞麗當前情況，他27日晚間在微博發文稱，大陸社會應該傾聽瑞麗民眾的呼聲，一些瑞麗人的生計受到疫情沈重打擊，希望官方對收入損失最嚴重的人群加大幫助。

胡錫進表示，他不想對瑞麗當地的抗疫工作質量進行質疑，只想呼籲外界多關心瑞麗，也多關心大陸全國每一個抗疫戰線上的重鎮，支持對它們提供幫助，參與對它們的關懷和鼓舞。

根據官方公布的最新數據，截至本月26日，中國新冠疫苗累計已接種逾22.5億劑。但北京當局迄今仍未如外界早前預期的，在疫苗接種達到一定比例後放寬防疫管制。