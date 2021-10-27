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美挺台參與UN活動 國會議員：非中共所稱的錯誤訊號

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布林肯挺台參與聯合國 中外交部：已提嚴正交涉

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

國務卿布林肯26日，聲明挺台灣有意義地參與聯合國，繼中國國台辦發言人馬曉光27日上午強調，必須堅持「一個中國」原則後，中國外交部發言人趙立堅下午也回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方表明嚴正立場，並提出嚴正交涉。

趙立堅還闡述中國的四點立場，表示第一，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

第二，「台灣地區參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理」。第三，趙立堅指控，台灣頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，在台獨分裂道路上越走越遠，是對台海和平與穩定最大的現實威脅。

第四，趙立堅說，「一個中國原則」和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，敦促美方恪守承諾遵守聯合國大會第2758號決議，停止發表不負責任的錯誤言論，不像台獨勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

至於台外交部長吳釗燮近日出訪捷克等歐洲國家，趙立堅也說，中方已向捷克提出嚴正交涉，將作出正當和必要的反應；另對有歐洲代表團將訪台，趙立堅表示，歐洲議會是歐盟重要官方機構，其成員理應恪守歐方所做承諾，慎重妥善處理涉台問題，維護好中歐關係發展的政治基礎。

中國 趙立堅 台灣

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