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中國「應對氣候變化」白皮書 指碳排放情況已扭轉

記者陳政錄／即時報導
中國發表應對氣候變遷行動白皮書，細數近年減碳成就。圖為山西省右玉縣小五台風力發電場。新華社
中國發表應對氣候變遷行動白皮書，細數近年減碳成就。圖為山西省右玉縣小五台風力發電場。新華社

在前一日公告「2030年前碳達峰行動方案」後，中國國務院新聞辦公室27日召開記者會，發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，表示中國已基本扭轉了二氧化碳排放快速增長的局面，甚至在2020年超額完成向國際社會承諾的目標，並指將加快構建碳達峰碳中和「1+N」政策體系。

《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書細數中國，在中共總書記習近平提出2030年碳達峰、2060年碳中和「雙碳」目標後，達成的減碳成就。

白皮書指出，中國在經濟社會持續健康發展的同時，碳排放強度顯著下降。 2020年中國碳排放強度比2015年下降18.8%，超額完成「十三五」約束性目標，比2005年下降48.4%，超額完成了中國向國際社會承諾的到2020年下降40%至45%的目標，累計少排放二氧化碳約58億噸，基本扭轉了二氧化碳排放快速增長的局面。

白皮書表示，2020年中國非化石能源佔能源消費總量比重提高到15.9%，比2005年大幅提升了8.5個百分點。非化石能源發電裝機規模佔總裝機的比重達到44.7%，其中光伏（太陽能）和風電裝機容量較2005年分別增加了3,000多倍和200多倍。

白皮書指，中國是全球能耗強度降低最快的國家之一。初步核算，2011年至2020年中國能耗強度累計下降28.7%。「十三五」期間，中國以年均2.8%的能源消費量增長，支撐了年均5.7%的經濟增長，節約能源占同時期全球節能量的一半左右。

針對近期備受關注的煤炭短缺情況，白皮書指出，中國加快清潔轉型，煤炭佔能源消費總量比重由2005年的72.4%下降至2020年的56.8%，新能源汽車車生產和銷售規模連續6年位居全球第一，新型儲能裝機規模位居全球第一。

白皮書表示，中國持續鞏固提升生態系統碳匯能力，目前已是全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家，成為全球增綠的主力軍。

就政策層面，白皮書表示，中國將加快構建碳達峰碳中和「1+N」政策體系。

在此之前，中國國務院曾於24日公告「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」。26日，中國國務院又公告「2030年前碳達峰行動方案」，要求2030年，非化石能源消費比重要減至25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，並制定鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等四行業整治方案。

中國 國務院 減碳

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