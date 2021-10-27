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WTO將討論中國禁台灣水果 國台辦：政治操弄

記者陳政錄／綜合報導
世界貿易組織WTO表示，台灣針對中國禁止進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」一案，已列入11月3日至5日的例會議程。（本報系資料照片）
世界貿易組織WTO表示，台灣針對中國禁止進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」一案，已列入11月3日至5日的例會議程。（本報系資料照片）

針對中國暫停台灣釋迦、蓮霧進口一案，台灣向WTO反映後，已被列入WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會11月初例會議程。對此，中國國台辦發言人馬曉光27日回應稱，解決這個問題的根本途徑，是民進黨當局應切實負起監管責任，不要再繼續搞政治化操弄。

馬曉光說，「海峽兩岸的事務是一個中國內部的特殊事務」。他表示，解決這個問題的根本途徑，是民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再繼續搞政治化操弄。

對於農委會強調，台灣曾要求與中國進行協商，但遭已讀不回，馬曉光則重申，中方已非常完整、多次向台灣有關方面通報過情況。

他說，台灣方面只要能從源頭上做好管理，切實負起責任，這些問題都不難解決，而不是一方面不負起自己應負的責任，另一方面卻以「見不見面」等藉口推卸責任。馬曉光表示，解鈴還須繫鈴人，最終解決這個問題的鑰匙還是在兩岸之間。

至於民進黨立委陳亭妃示警，中國可能將於2022年元旦開始，停止ECFA協議。馬曉光說，台灣民眾之所以擔心ECFA的命運，根本原因在於民進黨破壞兩岸經濟文化合作，損害台灣企業和民眾的切身利益。

他指稱，民進黨一天不停止謀「獨」挑釁，一天不停止損害民眾利益，民眾的擔心就會始終存在。

台灣 中國 民進黨

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