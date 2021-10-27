中國1日增50例本土新冠確診 官方疾呼景區「該停即停」

中國本土新冠疫情持續蔓延，圖為內蒙古額濟納旗民眾排隊等候接受核酸普篩。（中新社）

中國 新一輪本土新冠肺炎疫情 持續蔓延。據國家衛健委27日通報，10月26日，全中國新增新冠肺炎確診病例59例，其中境外輸入病例9例，本土病例50例，其中以內蒙古大增32例最多。

據中國國家衛健委通報，26日新增的50例本土確診中，內蒙古有32例，其中阿拉善盟31例、錫林郭勒盟1例；貴州5例，均在遵義市；山東4例，均在日照市；甘肅4例，其中蘭州市3例、隴南市1例；北京 3例，其中昌平區2例、豐台區1例；寧夏2例，均在銀川市。

50例中，有6例是本土無症狀感染者轉為確診病例（貴州5例，北京1例）；另，26日中國還新增的本土無症狀感染者有4例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1例，在石家莊市）。

截至26日24時，中國現有確診病例643例（其中重症病例27例），累計治愈出院病例9萬1620例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6899例，現有疑似病例4例。

鑑於中國這波本土疫情已擴散到十多個省市區，中國文化和旅遊部27日印發「旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南（2021年10月修訂版）」的通知，強調疫情高風險地區旅遊景區，該暫停運營的要立即暫停運營。

通知要求，各地要堅決克服麻痺思想、僥倖心理，要按照「外防輸入、內防反彈」的要求，對旅遊景區開放承載量和接待能力進行全面評估，疫情高風險地區旅遊景區該暫停運營的要立即暫停運營。通知並就工作規範、場所消毒、安全保障、流量管理等方面做出規範。