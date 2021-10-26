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馬雲身價1年蒸發逾227億美元 中國胡潤富豪榜落居第5

記者陳政錄／綜合報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲的身價，一年內縮水超過新台幣6000億元。（路透）
阿里巴巴集團創辦人馬雲的身價，一年內縮水超過新台幣6000億元。（路透）

中國「2021胡潤百富榜」27日在四川發布，農夫山泉創辦人鍾睒睒以人民幣3900億元身價，首次成為該榜的中國首富，抖音創始人張一鳴財富則大增三倍，超過馬化騰、馬雲「雙馬」躍居第二。反觀2020年首富、阿里巴巴集團創辦人馬雲，在失言和監管風波後，財富一年內縮水1450億元（人民幣，下同，約227億美元），僅排名第5。

「胡潤百富榜」由胡潤研究院自1999年起編制，每年公布中國中國富豪的財富狀況。據2021年的榜單，鍾睒睒財富比去年增長人民幣250億元達3900億元，排名第一；張一鳴身價則受惠抖音上市傳聞、今日頭條等業務增長，大增人民幣2300億元，以3400億元排名第二。

此外，在中國官方推動2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標下，新能源汽車電池供應商寧德時代董事長曾毓群，財富也較去年增長近3倍，以人民幣3200億元身價首次進入前三名；騰訊CEO馬化騰財富較去年下降730億元，以人民幣3170億元位列第四；2020年的中國胡潤百富榜首富馬雲，身價一年內縮水了人民幣1450億元，以2550億元排名第五。

恒大許家印 降至第70位

值得注意的是，除了馬雲以外，深陷債務風暴的中國恒大創辦人許家印，身價比去年驟減人民幣1620億元（約新台幣7048億元），縮水程度比馬雲還多，從第五名降至第70位。在此之前，許家印曾在2017年成為胡潤百富榜上的中國首富。

除此之外，2021年胡潤百富榜上，中國房地產業前兩名富豪，為碧桂園創辦人楊國強的二女兒楊惠妍，和恒基兆業地產集團創辦人李兆基，分別以人民幣1850億元和1700億元排在第11、第15。胡潤研究院表示，這是榜上房地產行業首次沒有一位企業家進入前十名。

若從成長幅度來看，今年榜上成長較多的企業家，以新能源和汽車業為主，如掌舵長城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦，財富較去年增長近5倍，以人民幣2180億元排第七，新能源汽車業的小康控股張興海、顏敏夫婦，財富較去年增長7.5倍最多，達人民幣220億元。

從衰退幅度來看，除馬雲和許家印各自受金融監管和債務風暴纏身，在中國教育「雙減」政策下，校外培訓機構好未來董事長張邦鑫，身價縮水了近人民幣900億元至57億元，幅度94%最高。另，新東方集團校長俞敏洪財富也從去年的人民幣260億元縮水至75億元，線上教育機構「跟誰學」創辦人陳向東，也從去年身價800億元到今年掉出榜外。

「農夫山泉」董事長鍾睒睒成為今年的中國首富。（取材自農夫山泉官網）
「農夫山泉」董事長鍾睒睒成為今年的中國首富。（取材自農夫山泉官網）

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