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中國發布2030年碳達峰行動方案 非化石能源消費要達25%

記者林汪靜／即時報導
江蘇南京，燃煤發電廠航拍圖。(美聯社)
江蘇南京，燃煤發電廠航拍圖。(美聯社)

中國持續推動「碳達峰、碳中和」目標，中國國務院近日印發「2030年前碳達峰行動方案」（簡稱方案），到2030年，非化石能源消費比重要達到25%左右，單位中國二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

據中國政府網消息指出，方案要求，到2025年，中國非化石能源消費比重達到20%左右，單位能源消耗比2020年下降13.5%，單位二氧化碳排放比2020年下降18%。而到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

方案指出，要推進煤炭消費替代和轉型升級，加快煤炭減量步伐，中國「十四五」時期嚴格合理控制煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少；嚴格控制新增煤電項目，新建機組煤耗標準達到國際先進標準，有序淘汰煤電落後產能，加快現役機組節能升級和靈活性改造，積極推進供熱改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型；嚴控跨區外送可再生能源電力配套煤電規模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低於50%；推動重點用煤行業減煤限煤；積極有序推進散煤替代，逐步減少直到禁止煤炭散燒。

大力發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發和發展，堅持集中式與分布式並舉，加快建設風電和太陽能發電基地；加快智慧太陽能產業創新升級和特色應用，創新「太陽能+」模式，推進太陽能發電多元布局；堅持陸海並重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，鼓勵建設海上風電基地；推動建立光熱發電與太陽能發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地；因地制宜發展生質能發電、生質能清潔供暖和生物天然氣，方案稱，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。同時，要因地制宜開發水電。積極推進水電基地建設。

方案強調，要積極安全有序發展核電。合理確定核電廠布局和開發時間順序，在確保安全的前提下有序發展核電，保持平穩建設節奏；實施最嚴格的安全標準和最嚴格的監管，持續提升核能安全監管能力。

中國 國務院 天然氣

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