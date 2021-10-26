今年第9家中國房企債務違約 當代置業2.5億逾期未付

中國 又有一家房地產 公司發生債務違約，當代置業26日公告，未能償還25日到期的2.5億美元債券 。據報導，這是今年第9家在中資美元債市場發生違約的房企。

當代置業26日發布公告指，因宏觀經濟環境、房地產行業環境以及集團最近面臨COVID-19疫情等多種因素的不利影響，導致預期之外的流動性問題，票據本金及其應計但未付利息的還款安排未能於當日達成。

綜合第一財經、華爾街日報報導，當代置業沒有說明不償還債券是否會立即構成違約事件，或者是否會觸發其他債務的交叉違約條款，但新加坡信用研究機構Lucror Analytics的信用分析師，在給客戶的一份說明中稱該事件為「違約」。

報導指出，當代置業發生債務違約的情形早有端倪。在2021發布年報時，當代置業便顯示出毛利率低於行業平均、資產負債率高於行業平均、融資成本上升等流動性風險。隨後，當代置業多次出售股權資產、展期債務以解決流動性問題，但仍未避開違約風暴。

報導分析，目前當代置業多靠「借新還舊」償還境外債，但在近期房地產企業違約的事件頻發，使得中資美元債市場動盪，在這種情形下，想要「借新還舊」已是難上加難。前幾日，當代置業的美元債大幅下跌，投資者拋售債券，顯示市場已對其能否籌集到兌付資金充滿擔憂。

報導統計，加上當代置業，今年的中資美元債市場上已出現9家違約的房地產企業，分別是泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展、當代置業。總計未償額高達280.73億美元。

根據當代置業發布，目前董事會及管理層正評估集團的財務狀況及現金狀況，並密切監察此事的發展，而此同時，正與法律顧問盛德律師事務所合作，預計近期將聘請獨立財務顧問，以協助制定顧及境內外利益相關者的整體規劃。

根據公開資訊，當代置業成立於2000年由張雷創立，2013年7月在香港交易所上市。從成立之初便以「綠色建築」、「科技建築」為宣傳，是中國最早涉獵這個領域的房地產企業。