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習近平稱中國民主 獨立參選人卻被迫停止活動

中央社台北25日電
中共總書記習近平日前才強調中國是「全過程民主」，但宣布參選北京市區級人大代表的14名獨立候選人屢受打壓。（圖取自twitter.com/709wangqiaoling）
中共總書記習近平日前才強調中國是「全過程民主」，但宣布參選北京市區級人大代表的14名獨立候選人屢受打壓。（圖取自twitter.com/709wangqiaoling）

中共總書記習近平日前才強調中國是「全過程民主」，但宣布參選北京市區級人大代表的14名獨立候選人屢受打壓，已有人被警方帶離北京，被迫取消選舉宣傳活動。

同為參選人的「709案」家屬王峭嶺今天在社群平台推特（Twitter）發文說，25日原本是14名獨立候選人中張善根、郭樹梅選舉宣傳的日子，但是他們現在正在「陪同員警旅遊」，等到投票時才能回北京。

王峭嶺說，這次旅遊是上周四（21日）員警前來，經過一晚上的「民主協商」，一直到晚上10點才達成一致：立刻在半夜陪同員警離開北京。選舉宣傳宣布取消。

根據先前公布的「2021年北京14名獨立候選人選舉宣傳活動日程表」，自21日起，獨立候選人分別在所屬居委會、村委會門前展開參選宣傳。今天早上原本是張善根和郭樹梅的選舉宣傳時間。

「709案」律師家屬李文足、王峭嶺及維權人士張善根、野靖環等14人在15日連署發表「北京14名獨立候選人聯合宣言」，宣布將參選11月5日舉行的北京市區級及鄉鎮級人大代表選舉，標榜要「做一個讓別人找得到的人大代表」。

王峭嶺15日在推特發文表示，在為709維權的6年中，深感與公檢法司溝通的困難，想要找人大代表代向有關部門反映情況，但根本找不到。「2021年秋天，5年一次的區縣人大代表換屆選舉開始了。我有個強烈願望，想做一個讓別人找得到的人大代表」。

不過，幾天前，「709案」被捕律師王全璋妻子李文足說，14名參選人中，有不少人已經接到派出所警察、當地國保的電話，「開始威脅了」。

與此同時，習近平14日在中央人大工作會議上發表講話，大談「民主」，提出中國特色的「全過程民主」概念，認為人民代表大會制度是「人類政治制度史上的偉大創造」，甚至是「世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度」。

北京 中國 習近平

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