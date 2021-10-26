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中國出現柴油荒 多地加油站限量加油

中央社台北26日電
圖為22日江蘇省南京市一加油站的工作人員給汽車加油。（新華社）
圖為22日江蘇省南京市一加油站的工作人員給汽車加油。（新華社）

中國在「電荒」、「煤荒」之後，現階段又出現「柴油荒」，多地加油站限量加油。有分析認為，天然氣和煤炭緊缺，導致電力市場對石油產品需求上升；而限電也確實讓更多企業用柴油發電。

中國成品油零售價今年已經漲價14次。財新網今天的報導引述一名河北石家莊的卡車銷售人士說，「現在油價漲得柴油車加不上油了」，當地加油站給卡車限加柴油100公升，而整車加滿需要1000公升左右。

報導中，另一名在安徽阜陽的卡車司機也稱，近幾天當地有些加油站已經不讓加油，有些只給加人民幣100元到300元，相當於幾十公升柴油。

安徽阜陽地方媒體「阜陽916」近日也報導，當地有加油站表示，由於柴油緊缺，加油站已經不再加零散的桶裝柴油，汽車用柴油也要限量。

綜合整理網上自媒體資訊，有物流公司的負責人表示：「油價上漲還不算最可怕的，可怕的是接下來連柴油都沒得加。」

由於全球供應吃緊以及美國燃料需求走強，國際油價已觸及多年來高點。

對於柴油緊缺的原因，南方財富網指出，天然氣和煤炭短缺導致電力市場對石油產品需求上升，原油需求前景持續向好。此外，也有分析指出，煤炭持續高價，導致國家電網對高能耗企業限量供電，企業燒煤不成便採用柴油發電或作為燃料進行生產，造成需求增加。

加油站 油價 石油

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