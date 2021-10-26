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習近平不踏出國門 傳將缺席羅馬G20峰會

中央社羅馬26日綜合外電報導

熟知內情的消息人士今天表示，中國國家主席習近平將不會親自出席30、31日在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，繼續缺席各大重要國際場合。

路透社報導，消息人士稱，中國將派外交部長出席會議，習近平則是遠距參加。

中國採取完全消滅COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的策略，連帶造成習近平不願踏出國門，令外界日益擔憂可能開始產生負面外交後果。

目前傳出習近平不出席在義大利首都羅馬舉行的G20會議，其後的聯合國（UN）氣候峰會則尚未確定是否出席。

美國總統拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等多國重要領袖都將親自出席G20峰會，不過，習近平將無法親自與他們會談。習近平已有超過1年9個月未踏出國門，創G20領袖最長紀錄。

習近平今年來十多場國際會議都是透過視訊方式參與，包括金磚五國（BRICS）領導人峰會。

他與全球個別國家領袖也都以通電話方式聯繫，包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、前德國總理梅克爾（Angela Merkel）及馬克宏等。

習近平在今年2月與9月兩度和拜登通話，兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論。

習近平 中國 拜登

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