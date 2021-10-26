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中國總理李克強辦公室主任石剛被免職

記者羅印冲/即時報導
中國國務院研究室副主任兼總理辦公室主任石剛。人民網
中國國務院研究室副主任兼總理辦公室主任石剛。人民網

中國國務院研究室副主任石剛昨天被免職。現年63歲的石剛，同時也是中國國務院總理辦公室主任。

新加坡聯合早報報導，中國官方發布了上述人事任免消息。

第一財經日報此前引述知情人士稱，石剛為安徽桐城縣人，先後獲得中國科技大學工學學士學位和上海交通大學管理學院的工學碩士學位。

1986年，石剛開始在中國國家資訊中心經濟預測部工作，主要從事經濟預測與分析。

1997年3月，石剛調任中國國家發改委（原為國家計委）國民經濟綜合司工作，主要從事宏觀經濟政策研究、經濟形勢分析和經濟預測、組織編制國民經濟和社會發展年度計畫等。

上述人士稱，石剛處事謹慎務實，早年就被選中作為年輕幹部的重點培養對象。2006年6月，中國國家發改委召開處級以上幹部大會，時任綜合司副司長的石剛正式升任司長。

他擔任這項職務長達七年時間後，在2013年6月轉任中國國務院研究室副主任，並於不久後出任總理辦公室主任。 2018年1月，石剛擔任全國政協委員。

香港星島日報則指，石剛這位「總理大秘」追隨李克強10年，沒有官拜正部級，也沒有掛上國務院副秘書長，「揮一揮衣袖就告別政壇」。

報導提到，石剛與李克強是安徽老鄉，小李克強3歲，是學者型官員。李克強擔任常務副總理並分管發改委後，石剛進入其視野。李出任總理後，石剛正式成為大管家。

中國 國務院 李克強

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