李雲迪性交易遭行政拘留 中國央視狠批：自作孽不可活

李雲迪（右）的鋼琴啟蒙恩師但昭義聞訊後說很痛心。（取自封面新聞網）

中國 「鋼琴王子」李雲迪 因涉嫌嫖娼被行政拘留，中國官媒央視新聞昨天深夜發表評論稱，這再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活。中國音樂家協會昨晚已發布聲明，取消李雲迪會員資格，廣州市則宣布終止李雲迪為其城市代言人。

央視在題為《李雲迪跌落神壇完全是自作孽》的評論中說，顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。一個時期以來，某些明星大腕頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴。這些被捧上天的人生活在虛幻之中，已經找不到北了。

評論指出，嚴酷的現實讓這些人打回原形，有的被依法追究法律責任，有的則聲名狼藉，早已混不下去。就是在這樣激濁揚清的大背景下，這位堂堂的李雲迪居然飛蛾撲火，再次以身試法，給社會添了一把猛料，這不能不令人驚詫，也讓人感到痛心。

評論最後說，看到這樣的新聞，有時幾乎難以置信。明星大腕即便做不到「德藝雙馨」，也不該淪落至此、自取其辱，希望明星們潔身自好，類似李雲迪的猛料應該少一些了。

此外黨媒環球網和俠客島也發表銳評。環球銳評說：做明星也是高風險的，人有多紅，摔下來就可能有多重。明星要讓自己安全，嚴格的自律是唯一的保險 帶。做明星，不僅不能去煙花巷逍遙，還必須與金錢、流量賦予的其他誘惑做長期抵抗，要把做明星當成一次與慾望搏鬥的「苦行」。

李雲迪的音像和作品，已在21日晚於中國全網下架。

中國其他部門也速速與李雲迪切割。中國音樂家協會在聲明中稱，李雲迪因嫖娼被行政拘留的消息引發輿論廣泛關注，產生了極其惡劣的社會影響，經研究決定，取消李雲迪中國音樂家協會會員資格。廣州則終止李雲迪成為其城市代言人。

網傳四川音樂學院21日晚，快速將李雲迪工作室摘牌，學生們嘆動作之迅速。李雲迪鋼琴啟蒙的恩師，但昭義教授則連續三次說，「我很痛心！」。據封面新聞報導，但昭義說：「我很生氣！李雲迪讓我感到很痛心！李雲迪作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯！」