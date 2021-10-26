王毅會見阿富汗副總理 再次表達對當地疆獨組織的關切

中國國務委員兼外長王毅(左)在杜哈會見阿富汗神學士臨時政府代理副總理巴拉達。(新華社)

據中國 外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間25日在訪問卡達期間，於杜哈會見了阿富汗神學士 臨時政府代理副總理巴拉達。王毅再度表達，希望神學士徹底與「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的簡稱，為北京認定的疆獨組織）等一切恐怖組織畫清界限，採取有效措施堅決予以打擊。

中國外交部的新聞稿稱，巴拉達強調，神學士決不允許任何人、任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。

王毅表示，阿富汗正處在由亂轉治的關鍵階段，同時也面臨人道、經濟、反恐、治理四重挑戰。中方重視當前阿富汗國內面臨的人道主義困難，敦促美國與西方國家解除制裁，並呼籲各方理性務實同神學士接觸，助力阿富汗走上良性發展道路。

王毅承諾，中方願繼續在力所能及的範圍內，對阿富汗提供人道主義物資援助。但他也強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成現實威脅，也對阿富汗國內穩定和長治久安造成危害，希望並相信阿富汗神學士會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。

巴拉達則向王毅說明當前阿富汗局勢。他表示，阿富汗前政府大多數官員和專業技術人員已留任，神學士願加大力度保護婦女兒童權益，不會剝奪其受教育和工作權利。希望中方與國際社會加大對阿富汗援助力度，幫助阿富汗克服人道主義危機，走上發展正軌。

巴拉達並強調，中國是阿富汗重要鄰國，希望加強各領域與中國的合作。神學士高度重視中方的安全關切，將堅決履行承諾，「說到做到」，決不允許任何人、任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。