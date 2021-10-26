胡錫進：台灣若真有決心戰鬥到底 就先恢復徵兵制

中國鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進。（本報資料照）

華爾街日報最新報導援引多名專家的話評估說，國軍戰備不足，士氣低落，台灣 成年男子普遍不想打仗，對國軍能夠抵抗解放軍缺乏信心。文章建議讓國軍與美軍一起訓練，提振士氣。中國 環球時報總編輯胡錫進稱，台灣真有決心戰鬥到底，民進黨 當局就先改變台灣的兵役制度，要求所有男人必須服兵役。

胡錫進今在其個人微博稱，「蔡英文當局叫囂一旦大陸發起攻擊，台軍將戰鬥到底，但大多數人都知道他們是在強撐著吹牛」。

他說，台軍士氣哪裡是和美軍一起訓練就能提振起來的？「老胡2003年在台灣問一個退役軍人，一旦戰爭爆發，台灣守得住嗎？對方就很明確說守不住，問他能守多長時間，他覺得應該是幾十個小時。何況現在，兩岸軍力對比已經與18年前完全不可同日而語」。

胡錫進稱，第一現在是中國這邊不想打，有維護和平、把戰爭作為最後手段的意願。第二是對岸民進黨當局那邊不敢打，他們咋呼得厲害，但是清楚台軍不堪一擊，戰則必敗必亡。第三是美國那邊不能打，不打則台海是它的有力槓杆，打則台海必成美軍士兵的墳墓，美國由「躺贏變成慘賠」。

現在的問題是，不敢打的民進黨當局長期擺出了囂張姿態，他們自封民主陣線抗擊中國的最前沿，要在美國遏制中國的印太戰略中充當前哨角色。

他說，「真有決心戰鬥到底，民進黨當局就先改變台灣的兵役制度吧，要求所有男人必須服兵役，就像以色列那樣，搞出個全民皆兵來。然後不吃不喝，把大部分GDP都當成軍費來使用。然而台灣只有18萬常備軍，還儘是些既怕吃苦又怕死的草莓兵，民進黨當局想舒舒服服、踩著美西方輿論的紅地毯就走向台灣獨立，他們這是在把美夢當正經日子過」！