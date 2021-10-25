中國民企存渤海銀行約4.7億美元 被挪用作擔保

渤海銀行南京分行出現銀行挪動企業存款28億人民幣(約4.7億美元)，到一家完全不相關的公司，並且作質押擔保。目前警方已介入調查。（新浪微博照片）

濟民可信集團在渤海銀行南京分行存下30多億元人民幣，近日卻發現在不知情的情況下，濟民名下28億元(約4.7億美元)存款被用於為另外一家與自己毫無關係的公司，以提供貸款 質押擔保，還出現逾期。渤海銀行南京分行的多位經理、副行長已承認涉及事件，雖然渤海銀行已發表聲明表示已向警方報案，但受害企業要求銀行給一個合理的解釋。

據第一財經報導，濟民可信有兩家子公司分別名為山禾藥業與恆生製藥，兩家子公司在渤海銀行南京分行的總存款數為33億元人民幣，截至目前，總計有28億元已經在企業不知情的情況下，用於為華業石化的貸款提供質押擔保。

據悉，江西企業濟民可信集團，是中國 大陸知名的現代化大健康產業集團。今年8月19日，山禾藥業法人代表于江華接到渤海銀行南京分行營業部工作人員來電，工作人員在電話中稱，有人正在櫃檯將電子存款轉為紙質存單，並以此為他人貸款辦理質押，並詢問她：「企業是否有辦理存單質押業務的真實意願？」

因為山禾公司存款從未給第三方辦理過任何擔保、質押。于江華立即向上級公司報告情況。上級公司相關負責人致電渤海銀行南京分行櫃檯進行詢問，銀行櫃檯人員向該負責人確認，的確有一名女性在辦理5億元存單質押業務。上述負責人當即聲明，山禾從未准許任何人辦理存款質押事宜，並要求銀行立即報警。

其後，山禾藥業和恆生製藥後來曾嘗試支取每一筆存款，惟均無法支取，經與銀行核實，確認每一筆都已經被質押，共計28億元。

匪夷所思的是，渤海銀行一邊致歉一邊又提出，希望能夠允許銀行繼續用山禾藥業5億元存款，為華業石化從渤海銀行貸款提供存單質押。

華業石化在8月25日因未能在還款日償還貸款，渤海銀行南京分行強行劃扣了恆生製藥4.5億元存款。對於這麼匪夷所思的銀行圈「羅生門」，渤海銀行發表了聲明：「在與相關企業日常業務辦理過程中，我分行發現企業間異常行為，已向公安機關報案，依法尋求司法解決。我們鄭重承諾，將一如既往堅決維護客戶合法權益，保障客戶資金安全，維護金融秩序穩定」。

另外，華業石化雖然是被中國石油 集團間接控制的公司，卻並不像中國石油集團那般「壕」，甚至曾出現未按時還款的情況。

這家2019年方才成立，至今不足三年的公司，股東已經四度變更，直到今年7月26日，中國石油集團旗下100%持股的江蘇華之業能源發展有限公司才受讓華業石化100%股權。華之業能源的入局成了華業石化躋身中國石油集團旗下公司序列的重要一環。