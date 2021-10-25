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中國反壟斷延燒到賣場 盒馬也舉報山姆「二選一」

記者陳政錄／即時報導
盒馬X會員店。(取自貝殼財經)
盒馬X會員店。(取自貝殼財經)

中國「反壟斷」大旗在各業態延燒。繼日前家樂福指控被競爭對手施壓，導致供貨商回購商品後，阿里巴巴集團旗下的盒馬X會員店25日跟進表示，也正遭受類似待遇（二選一），強調已與家樂福保持密切溝通，希望共同破解這一局面。

據澎湃新聞報導，被家樂福和盒馬鮮生共同指控的賣場，為美國沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員店。

對此，沃爾瑪在回應中媒採訪時表示，山姆一向注重合法合規經營。強調歡迎良性競爭，因為這終將對會員有益。「同時我們也大力呼籲和倡導業界：企業應專注自身特色的開發，不斷對商品和服務進行創新。」

沃爾瑪說，這是整個行業良性健康發展的基礎，強調商品複製和同質化競爭，真正損失的將是廣大消費者的利益。

日前，家樂福在中國開設第一家會員制賣場，但隨後就在官方微博發布致歉信，表示開業當天，競爭對手施壓供應商回購買空相關商品，使得不少會員消費者無法購買。

這類行徑，被中國業內稱為「二選一」。今年初，中國監管部門曾因阿里巴巴集團在電商平台上，也對商家、品牌要求「二選一」，不讓他們到競爭對手的平台上，被認定為壟斷行為，決定裁罰阿里巴巴人民幣182億元的天價罰金。

值得注意的是，盒馬X會員店也是阿里巴巴集團旗下超市盒馬鮮生，於近年開設的會員制賣場，在家樂福發表致歉信後，盒馬X會員店於25日跟進表示，公司也正遭受類似待遇。

盒馬X會員店總經理長隱表示，從去年10月首店開業至今，盒馬X會員店也長期遭遇類似情況，此外，在上海以外的城市，也有供應商迫於壓力停止了與盒馬X會員店的合作。他說，盒馬X會員店與家樂福會員店將在採購層面保持密切溝通，共同努力破解目前正在面臨的局面。

中國 沃爾瑪 美國

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