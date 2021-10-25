不滿法媒報導擾台 中國戰狼外交槓上記者

法國最大報「費加洛報」報導中國侵擾台灣以及台灣抗中策略。(美聯社)

法國費加洛報日前刊登分析台海議題報導，引起中國 不滿，中國使館今天發聲明表示法媒「大肆渲染中國入侵」，要求法國記者「恪守職業道德」，這番言論也引發網友熱議與嘲諷。

過去幾周，法國媒體十分關注台海議題，頻繁刊文分析兩岸局勢。法國最大報費加洛報（Le Figaro）資深記者法雷提（Sebastien Falletti）18日連兩篇報導，分別以「台灣 ，美中軍事角力中心」與「台灣議題能否引起第三次世界大戰？」為題，內容強調中國侵擾以及台灣對抗中國策略。

費加洛報寫道：「（共機擾台）目的在展示習近平『統一』福爾摩沙的決心，同時恫嚇台灣人民與軍方。這也讓美國與歐洲國家對於支持台灣年輕民主的風險有所警惕。」台灣失守不僅會對世界經濟造成嚴重影響，「意味著專制模式與軍力戰勝蓬勃民主，也代表西方自由模式的慘痛挫敗」。

法雷提也在文章中以歷史角度解析兩岸的差別，指台灣最早居民是來自玻里尼西亞地區的原住民族，接著曾被葡萄牙、荷蘭殖民，被清朝攻占，之後於1895年割讓日本。1945年日本戰敗後，命運擺盪，來到因敗給毛澤東而撤退來台的國民黨蔣介石手中。

中國顯然對此不滿，駐法大使館 今天於官網發出標題為「中國必須統一，也必然統一」的聲明，表示近日多篇報導「大肆渲染『中國入侵』，公然鼓吹『第三次世界大戰』，為『台獨』分裂勢力張目」。中國大使館特別點名法雷提的兩篇專文，批評他「散布大量謊言謬論，嚴重誤導社會公眾」。

中國大使館批費加洛報的文章，「通過編造民主對抗專制的敘事，妄圖掩蓋台灣問題事關民族大義的實質」、「通過肆意歪曲歷史和現實，妄圖解構中國對台灣擁有主權的事實」與「通過渲染『第三次世界大戰』，妄圖否定中國政府捍衛國家主權和領土完整的正義性」。

中國使館聲明中強調，「用什麼方式解決台灣問題，完全是中國內政。任何主權國家都有權採取一切必要手段包括軍事手段，來維護本國主權和領土的完整」。

最後，中國「提醒法國某些媒體人」，應「恪守職業道德，尊重事實」。

中國駐法使館24日的相關推文也引發熱烈討論。法雷提本人引用中國使館推特並幽默回應表示，「親愛的中國大使館，謝謝你們向來對費加洛報的忠實閱讀」。

有4.6萬跟隨者的法國記者兼作家喬瑟夫（Macé-Scaron Joseph）寫道：「這個世代的訊號：說謊者高喊有人說謊，攻擊者高喊攻擊。台灣是現今世界上最自由的國家之一。我們了解到，這對已變身為大使館的宣傳中心來說，是無法容忍的。」

法國記者佛洛赫斯（Jérémy André Florès）則說，「中國巴黎使館再度攻擊法國平民，這次是費加洛報駐亞洲特派... 又是關於台灣... 我們期待法國當局的強力支持」。

法國網友也用不同方式表達看法。網友@coueronloire批費加洛報「反中國」。網友@jeanbresac則反諷中國使館在法國和在全世界傳播的言論，以免「我們的基本自由深陷重危」，也有網友貼出天安門坦克人動圖回覆大使館。